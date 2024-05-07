Apaydın, üretimin yüzde 67'sini 25 ülkeye ihraç ediyor

Murat KÜÇÜK

Apamet markası ile 25’ten fazla ülkeye boyler ihracatı yapan Apaydın, emayeli boyler imalatının yanı sıra inox boyler, buffer tank ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri için de tank üretiyor. FERMO markası çit telleri imalatı yapan şirket APA markası altında da gaz altı kaynak teli imal ediyor. Boyler üretimine 10 yıl önce başladıklarını ve giderek güçlendiklerini hatırlatan Apaydın Grup Fabrika İşletme Müdürü Engin Hançerli, 2020 yılında yaptıkları yatırımlarla yüzde 100 büyüme yakaladıklarına dikkat çekti. Üretimde 20 bin rakamını aştıklarını belirten Engin Hançerli, “Geçtiğimiz yıl 19 bin adetin üzerinde boyler satışı gerçekleştirdik. Altını çizerek söylemeliyim ki bu rakamın %67’sini ihracat oluşturuyor. Büyümemiz istihdama da yansıdı ve bugün yaklaşık 100 kişiye iş imkanı sunuyoruz” dedi.

Büyümenin anahtarı yurt dışı şubeleşme olacak

10 yılda 25 ülkeye ihracat yapar noktaya gelmenin Apamet Boyler için umut verici olduğunu belirten Engin Hançerli, “Bugün bölgemizde hem de küreselde bilinir bir marka haline geldik. İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’un yanı sıra yurt dışında Gürcistan, İtalya ve ABD’de açtığımız APAMALL şubeleri ile daha da global bir marka olmayı amaçlıyoruz. Yapacağımız yatırımlar ile giderek büyüyen ısı pompası sektöründe de Apamet markalı ürünlerimizle adımızdan söz ettireceğiz” şeklinde konuştu.