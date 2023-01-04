Apec, Tanzanya’ya 3 ayda 32 adet endüstriyel depo gönderdi

Senegal’de 60 bin metrekarelik alanda geliştiren ve Afrika’nın en büyük hal projesi olan ulusal meyve sebze hali, altı aylık kısa bir sürede APEC tarafından üretilip monte eden Apec, İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’nde deprem güvenliği olmayan ve yıkım kararı alınmış binaları da kısa sürece inşa ederek teslim etti.

Yurt dışında da önemli projelerde yer aldıklarının altını çizen . Apec Çelik Yapı Sistemleri Şirket Ortağı ve Genel Müdürü Saim Demir, “Tanzanya’ya yalnızca üç aylık bir sürede farklı boyutlardaki 32 adet endüstriyel depo yapılarını üreterek teslim ettik. Türkiye’deki sanayicilere anahtar teslim fabrika inşaatı sürecinde hizmet sağlayan firmamız, mimari projeden başlayarak hızlı ve kaliteli çözümler sunuyor. Ayrıca Apec, geliştirdiğii hafif çelik sistemle; villa, konut, okul ve hastane gibi yapıları yurt içi ve yurt dışında inşa edebiliyor. Firma, betonarmeye kıyasla sağladığı inşaat hızı, izolasyon performansı ve deprem güvenliğiyle öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Makine yatırımı yaptı

Kısa ve orta vadeli yatırım planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saim Demir geleceğin çelik yapılarını ürettiklerine dikkat çekti. 2014’te gerçekleştirdikleri yüksek kapasiteli, bilgisayar kontrollü ve el değmeden üretim sağlayan makina parkuru yatırımını vurgulayan Saim Demir, “2022’nin ilk çeyreğinde destekleyici ürünler olan cephe kaplamalarını ve diğer ürün gamımızı genişleten profil detaylarını üreten bir makine yatırımı gerçekleştirdik. Küresel ölçekte, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu özelinde yeni üretilen inşaat ve yalıtım malzemelerini ilgiyle takip ediyor, gerekli durumlarda bu ürünleri kendi uygulamalarımızda kullanıyoruz. Alandaki yeni ürünlerden söz edersek; hazır depolar, popüler tiny house’lar, modüler konteynerlar ve ofisler öne çıkıyor.” dedi.

Akıllı çelik sistemimiz sanayicilerin yatırımlarının getirisini arttırıyor

2022’de özellikle Marmara ve Ege bölgesindeki sanayi ve ticari yatırımlarda ciddi hareketlenme olduğunu vurgulayan Demir, “2022 ortasında Ege’deki bir organize sanayi bölgesinde 10 bin metrekarelik alana kurulacak fabrika binasının anahtar teslim inşaatına başladık. 2023’ün ilk çeyreğine gelindiğinde projeyi tamamlamış olacağız. 2022 sonunda, dolar bazında pandemi öncesindeki ciromuzu en az ikiye katladığımızı ifade edebiliriz.” diye ekledi.