Apple, 600 çalışanı işten çıkardı

Apple, otomobil ve akıllı saat ekran projelerini sonlandırma kararını ardından personel sayısında küçülmeye gitti. Şirket, karar kapsamında Kaliforniya'da 600'den fazla çalışanı işten çıkardı.

Kaliforniya merkezli şirket, İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi veya WARN programına uymak için eyalete sekiz ayrı rapor sundu. Şirketler, işten çıkarmadan etkilenen çalışanları içeren her bir Kaliforniya adresi için eyalet kurumuna bir rapor sunmalıdır. İşten çıkarılanların en az 87'si Apple'ın yeni nesil ekran geliştirdiği gizli bir tesiste, diğerleri ise otomobil projesiyle ilgili binalarda çalışıyordu.

Apple, şubat ayının sonunda, şirketin teknolojilerini ilerletmek ya da büyük yeni alanlara girmek için büyük moonshot çabaları olarak görülen her iki girişimi de sonlandırmaya başladı. Otomobil projesi, yöneticiler arasında yönü konusunda yaşanan kararsızlık ve maliyet endişeleri nedeniyle iptal edildi. Ekran programı ise mühendislik, tedarikçi ve maliyet zorlukları nedeniyle durduruldu.

Haberlere göre, Apple'ın Santa Clara, Kaliforniya'daki otomobille ilgili ana ofisinde 371 çalışan işten çıkarılırken, birden fazla uydu ofisindeki düzinelerce çalışan da bu durumdan etkilendi.