Apple aboneliklerine zam geldi: ABD'de yeni fiyatlar belli oldu
Apple, ABD'deki abonelik hizmetlerinde fiyat artışına gitti. Şirket, Apple TV ve Apple One aboneliklerinin ücretlerini yükseltti. Zamla birlikte Apple TV'nin aylık abonelik bedeli 14,99 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 119,99 dolara çıktı.
Apple, abonelik hizmetlerinde yeni bir zam kararı aldı. Şirket, ABD'de Apple TV ve Apple One paketlerinin fiyatlarını artırarak abonelik ücretlerini yukarı çekti.
CNBC'de yer alan habere göre Apple TV'nin aylık abonelik fiyatı 12,99 dolardan 14,99 dolara çıkarıldı. Yıllık abonelik ücreti ise 99,99 dolardan 119,99 dolara yükseldi
Bu artışla birlikte Apple TV'nin aylık abonelik ücreti yaklaşık yüzde 15, yıllık abonelik bedeli ise yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi.
Apple One paketine de zam
Apple’ın birden fazla dijital hizmeti tek abonelikte buluşturduğu Apple One paketinin bireysel planına da zam geldi.
ABD’de Apple One Individual’ın aylık abonelik ücreti 19,95 dolardan 21,95 dolara yükseltildi.
Apple One; Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ve iCloud+ gibi çeşitli hizmetleri tek bir abonelik üzerinden kullanıma sunuyor.
Yeni fiyatların ABD’deki abonelikler için geçerli olduğu bildirildi.