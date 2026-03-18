Apple CEO'su Tim Cook: Görevimin başındayım

Geçtiğimiz aralık ayında şirket; yapay zeka birimi başkanı John Giannandrea, hukuk birimi başkanı ve önemli bir tasarım yöneticisini sadece bir hafta içinde kaybetmişti. Aynı dönemde, çip mimarisi uzmanı Johny Srouji'nin de ayrılabileceğine dair sinyaller verilmişti.

Yaşanan bu ayrılıklar, Cook'un operasyonel liderlik tarzının yapay zeka çağına uygun olup olmadığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Apple'ın 50. yıl dönümü ve yapay zeka sınavı

CNBC'de yer alan habere göre Tim Cook'un güven verici açıklamaları, Apple'ın 1 Nisan'da kutlayacağı 50. kuruluş yıl dönümü öncesinde kritik bir dönemeçte yapıldı. Teknoloji devinin bu yıl ilk katlanabilir iPhone modelini ve yapay zeka destekli gözlüklerini tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirket, 2025 yılında sunmayı vadettiği ancak geciken yenilenmiş Siri deneyimini bu yıl başarıyla hayata geçirmek zorunda.

"Yapay zeka yarışında Google riski"

LightShed Partners analisti Walter Piecyk, Apple'ın yapay zekada geleceğini Google'a teslim etme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulunan isimler arasında yer alıyor.

Piecyk, geçtiğimiz aralık ayında CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Tıpkı arama motorunu teslim ettiğiniz gibi yapay zekayı da Google'a bırakıyorsunuz" diyerek bu bağımlılığın Android'in iPhone karşısında pazar payı kazanmasına yol açabileceğini savundu.

Apple, geçtiğimiz yıl Siri için söz verdiği büyük güncellemeyi gerçekleştirememiş ve ardından iPhone'daki yapay zeka özelliklerine güç vermesi için Google ile Gemini modelinin kullanımı konusunda anlaşma sağlamıştı. Bu duruma karşı çıkanlar, bu adımın Apple'ın doğrudan rakibine olan bağımlılığını derinleştireceğini öne sürüyor.

Analist Piecyk, Apple hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği ve tüketicilerin eski telefonlarını yenileme eğiliminde olduğu 2026 yılının, Cook için görevi devretmek adına ideal bir an olacağını savunmuştu.

Yapay zeka teknolojisini "çığır açıcı" olarak nitelendiren Cook, Apple’ın gizlilik odaklı yaklaşımını savunmaya devam etti.

Trump yönetiminin ticaret politikaları kapsamında 3,3 milyar dolar gümrük vergisi ödeyen şirketin, bu konuda yasal yollara başvurup başvurmayacağı sorusuna ise Cook, "durumu izlediklerini" ve "buna göre karar vereceklerini" dile getirerek kesin bir tutum belirtmekten kaçındı.