Apple, ceza riskiyle karşı karşıya: Mahkeme "çevreci saat" reklamlarını durdurdu

Amerikan teknoloji devi Apple, Almanya'da akıllı saatlerini "karbon nötr" olarak tanıtan reklamlarını geri çekmek zorunda kaldı.

Frankfurt Bölge Mahkemesi, Çevresel Eylem Almanya (DUH) kampanya grubunun yaptığı şikayeti haklı bularak, şirketin reklamlarının yanıltıcı olduğuna hükmetti. DUH, Apple'ın reklamlarını "açıkça yeşil yıkama" olarak nitelendirmişti. "Yeşil yıkama" (greenwashing) bir şirketin, ürün ya da hizmetini gerçekte olduğundan daha çevre dostu, sürdürülebilir veya iklim dostu göstermesi için kullandığı yanıltıcı pazarlama stratejilerine verilen isim.

Henüz kesinleşmemiş olan mahkeme kararına Apple'ın itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak şirket, karar kesinleşene kadar söz konusu iddiaların yer aldığı reklamlarını kullanamayacak. Mahkeme, reklamların kullanıldığı her ihlal vakasında şirkete 250 bin euro para cezası verileceğini belirtti.

Apple, 2023 yılından bu yana üç Apple Watch modelini "karbon nötr" olarak tanıtan reklamlar yapıyordu. Reklamlarda yer alan iddialara göre, emisyonların çoğu üretim ve taşımacılık aşamasında önleniyor, kalan küçük miktar ise başka çevreci projelerle dengeleniyor.

Çevreciler Apple'ın projelerinden kuşkulu

Haziran ayındaki ilk duruşmada mahkeme, Apple'ın listesinde yer alan bazı telafi projelerinin yeterince uzun vadeli olmadığını belirtti. Şirket, Paraguay'daki bir ağaçlandırma projesinde yalnızca alanın yüzde 25'inin uzun vadeli güvenceye alındığını ve bazı bölgelerin sadece 2029'a kadar kiralandığını kabul etti.

DUH, bu ağaçlandırmaların iklim üzerinde pozitif bir etkisi olup olmadığından da şüpheli. DUH Direktörü Jürgen Resch'e göre, okaliptüs plantasyonunda ağaçlar her 14 yılda bir hasat ediliyor ve çoğunlukla yakılıyor. Dernek, orman projelerinin uzun vadede başka yerlerden salınan karbondioksiti gerçekten dengeleyebilmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerektiğini ifade ediyor.

Apple reklamlarının arkasında duruyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre, eleştirilere rağmen Apple, Apple Watch'ın karbon nötrlüğüne dair iddialarını savunuyor. Şirket sözcüsü, "Karbon nötr ürünlerimiz sektörde öncü yeniliklerimizin sonucudur ve emisyonları önemli ölçüde azaltır" diye konuştu.

Sözcü, "Aynı zamanda özenle seçilmiş, doğaya dayalı projelere yatırım yapıyoruz. Apple Watch'ın emisyonlarını yüzde 75'in üzerinde azalttık ve havadan yüz binlerce ton karbonu uzaklaştırmak için doğaya dayalı projelere önemli yatırımlar yaptık" ifadelerini kullandı. Sözcü, DUH'un açtığı davaların "alınması gerekli iklim önlemlerini karmaşıklaştırdığını" da savundu.