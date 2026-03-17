Apple, Çin’e boyun mu eğiyor? Uygulama mağazasında "tarihi" komisyon indirimi

Teknoloji dünyasında "kale" olarak görülen Apple’ın kapalı ekosistemi, Çin’in katı regülasyon duvarlarına çarptı. Pekin yönetiminin dijital pazarlardaki tekelci uygulamalara karşı yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmaların ardından Apple, Çin pazarındaki App Store komisyon oranlarını düşüreceğini resmen duyurdu.

Pekin’in sıkı takibi sonuç verdi

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ve piyasa düzenleyicilerinin bir süredir Apple’ın "Apple Vergisi" olarak bilinen %30’luk komisyon oranlarını hedef aldığı biliniyordu. Yerel uygulama geliştiricilerinin maliyetlerini artıran ve rekabeti engelleyen bu oranlar, Çin hükümeti tarafından "piyasa hakimiyetini kötüye kullanma" olarak nitelendirilmişti. Apple’dan yapılan açıklamada, yerel regülasyonlara uyum çerçevesinde komisyonların kademeli olarak aşağı çekileceği belirtildi.

Stratejik bir geri adım: Pazar mı, kar mı?

Bu hamle, Apple’ın en büyük ikinci pazarı olan Çin’i kaybetmemek adına attığı stratejik bir geri adımdır. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı bir iklimde Apple, yerel hükümetle uzlaşmayı seçerek hem tedarik zincirini hem de satış hacmini güvence altına almayı amaçlıyor. Şirketin bu "tavizi", finansal kayıptan ziyade pazar payını koruma hamlesi olarak okunmalıdır.

Apple’ın bu kararı, sadece Çin için değil, benzer soruşturmalar yürüten Avrupa Birliği ve ABD için de önemli bir emsal oluşturabilir. Eğer Apple, Çin’de komisyon oranlarını kalıcı olarak düşürürse, diğer ülkelerin de benzer taleplerle teknoloji devinin kapısını çalması bekleniyor.

Dijital egemenlik savaşı

Pekin’den gelen bu "zafer" sinyali, devletlerin dev teknoloji şirketleri üzerindeki denetim gücünü artırdığını bir kez daha kanıtladı. Apple’ın bu geri adımı, şirketin kar marjlarını nasıl etkileyecek ve küresel App Store politikasını değiştirecek mi? Bu soruların cevabı, önümüzdeki çeyrek raporlarında ve diğer ülkelerin atacağı adımlarda gizli.