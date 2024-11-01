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Apple gelirini üç aylık dönemde yüzde 6 artırdı

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple, dördüncü çeyrekte gelirini yüzde 6 artırarak 94,9 milyar dolara çıkarırken, net karı yüzde 35,8 düşüşle 14,7 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi
AA
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Apple gelirini üç aylık dönemde yüzde 6 artırdı
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Mali takvimde temmuz-eylül dönemini dördüncü çeyrek olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 6 artışla 94,9 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 89,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın geliri söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 35,8 azalarak 14,7 milyar dolara geriledi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 22,9 milyar dolar kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da bu dönemde 1,47 dolardan 97 sente indi.

Bu dönemde Apple'ın karında yaşanan düşüşte, şirketi İrlanda'ya 14 milyar dolardan fazla vergi ödemeye zorlayan Avrupa'daki yargı kararı etkili oldu.

iPhone, iPad ve Mac satışları arttı

Bu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 5,5 artışla 46,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 7,9 artarak 6,9 milyar dolara, Mac satışları yüzde 1,7 artışla 7,7 milyar dolara çıktı.

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