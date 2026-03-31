Apple Mac Pro modelini satıştan kaldırdı

Mac Pro'nun kaldırılmasının arkasında, Apple'ın ürün stratejisindeki değişim bulunuyor.

Mashable'ın haberine göre, şirketin geliştirdiği Apple Silicon işlemcilerle birlikte daha küçük boyutlu cihazların da yüksek performans sunabilmesi, büyük kasalı sistemlere olan ihtiyacı azalttı.

Profesyonel segmentte değişim

Mac Pro, uzun yıllar video üretimi, 3D modelleme ve bilimsel çalışmalar gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanlarda kullanılan bir model olarak öne çıktı. Ancak M1 ve M2 işlemcilerin ardından kompakt Mac modelleri de benzer performansı sunmaya başladı.

Mac Pro'nun son büyük güncellemesi 2023 yılında M2 Ultra işlemci ile yapılmıştı. Bu tarihten sonra modele yönelik yeni bir özellik duyurulmadı.

Mac Studio öne çıkıyor

Apple'ın mevcut ürün portföyünde profesyonel kullanıcılar için Mac Studio modeli öne çıkıyor. M3 Ultra işlemciyle yapılandırılabilen cihaz, yüksek grafik gücü ve geniş bellek kapasitesiyle profesyonel ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Şirketin bundan sonraki süreçte daha kompakt ancak yüksek performanslı cihazlara odaklanacağı değerlendiriliyor. Bu kapsamda Mac Pro'nun, Apple ürün gamındaki yerini kaybettiği ifade ediliyor.