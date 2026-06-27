Apple tedarik ağını güçlendirmek için Çinli üretici CXMT ile ortaklık kurmaya hazırlanıyor

Yarı iletken sektöründeki jeopolitik gerilimlere rağmen Apple, yeni nesil cihazlarının donanım altyapısı için Çinli üretici CXMT ile stratejik iş birliği kurmayı hedefliyor. ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı katı ticaret kısıtlamalarını aşmak adına resmi onay başvurusunda bulunan şirket, bu hamlesiyle hem maliyet avantajı yakalamayı hem de Asya pazarındaki üretim sürdürülebilirliğini güvence altına almayı planlıyor.

Yarı iletken tedarik zincirindeki Asya merkezli yeni rota arayışı

Apple, üretim ekosistemindeki arz güvenliğini ve maliyet dengelerini korumak adına makro düzeyde kritik bir hamleye imza atıyor. Şirket, yeni nesil akıllı cihazlarında kullanmayı planladığı dinamik rastgele erişimli bellek bileşenlerini Çin'in önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri olan CXMT firmasından ithal edebilmek amacıyla ABD Ticaret Bakanlığına resmi izin başvurusunda bulundu. ABD yönetiminin Çinli teknoloji şirketlerine yönelik uyguladığı ihracat kontrolleri ve kara liste yaptırımları sebebiyle yasal onay mekanizmalarına takılan bu talep, çok uluslu şirketlerin üretim süreçlerinde yaşadığı jeopolitik sıkışmışlığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirket yönetiminin bu adımı atmasındaki en büyük etken, yapay zeka yatırımları nedeniyle küresel bellek piyasasında Güney Koreli ve yerli rakiplerin tekelini kırarak daha esnek fiyat rasyolarına ulaşma arzusu olarak değerlendiriliyor.

Ticaret savaşlarının gölgesinde şekillenen ulusal güvenlik politikaları

Mali ve ticari gerekçelerle planlanan bu çip tedariki hamlesi, Washington yönetiminin ulusal siber güvenlik ve kritik altyapı koruma politikaları açısından oldukça hassas bir zeminde yer alıyor. ABD ile Çin arasındaki yapay zeka ve yarı iletken rekabetinin üst seviyeye ulaştığı bu konjonktürde, yerli bir teknoloji devinin Çinli bir üreticiyi fonlama potansiyeli taşıyan bu talebine ticaret otoritelerinin nasıl bir yanıt vereceği finans çevrelerinde büyük bir merak uyandırıyor. Olası bir onay kararı, yaptırımların esnetildiği yönünde siyasi tartışmaları tetikleyebilecekken, talebin reddedilmesi ise şirketin yeni akıllı telefon serilerindeki üretim maliyeti marjlarını baskılayarak küresel rekabet gücünü zorlayabilir. Döviz paritelerindeki volatilite ve gelişmekte olan piyasalardaki tedarik zinciri rotasyonları devam ederken, bu kritik vize başvurusu teknoloji dünyasının siber bağımsızlık ve finansal karlılık rasyoları arasında vereceği en zorlu sınavlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.