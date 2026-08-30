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Apple TV ve Apple One'ın abonelik fiyatları ABD'de zamlandı

Apple, donanım ürünlerinin ardından abonelik hizmetlerinin fiyatlarını da artırmaya devam ediyor. Apple TV ve Apple One'ın bireysel abonelik paketleri için ABD'de yeni fiyatlar açıklandı.

Haber Merkezi
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Apple TV ve Apple One'ın abonelik fiyatları ABD'de zamlandı
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Apple, abonelik hizmetlerinde yeni bir fiyat artışına gitti. Şirket, Apple TV ve Apple One hizmetlerinin ABD'deki fiyatlarını yükseltti.

 Apple TV'nin aylık abonelik ücreti 12,99 dolardan 14,99 dolara çıkarıldı. Hizmetin yıllık abonelik seçeneği ise 99,99 dolardan 119,99 dolara yükseldi. öylece Apple TV'nin aylık fiyatı yaklaşık yüzde 15, yıllık abonelik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 oranında artmış oldu.

Apple One bireysel paketi de zamlandı

Apple'ın birden fazla hizmeti tek abonelik altında birleştirdiği Apple One paketi de yeni zamdan etkilendi.

Donanımhaber'in aktardığına göre Apple One Individual, ABD'de aylık 19,95 dolardan 21,95 dolara yükseldi. Günümüzde Apple One paketi ise Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+ ve iCloud+ dahil birçok hizmeti bir araya getiriyor.

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