Apple ve Amazon tahminlerin üzerinde kar açıkladılar

ABD’nin dev şirketlerinden Apple ve Amazon’un beklenen bilançoları açıklandı. İki teknoloji devinin karı da beklentileri aştı.

Teknoloji devleri Apple ve Amazon, çeyrek dönem bilançolarında analist beklentilerini aşarak Wall Street beklentilerini aştılar.

Apple, düzeltilmiş hisse başına karını 1,85 dolar olarak duyurdu. Rakam, 1,75 dolarlık tahminlerin oldukça üzerinde geldi. Şirketin gelirleri de 102,5 milyar dolara ulaşarak 101,7 milyar dolarlık beklentileri geride bıraktı.

Apple hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2,7 değer kazandı.

Aynı şekilde, e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon da beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi. Şirket, düzeltilmiş hisse başına karını 1,95 dolar olarak açıklarken, bu rakam 1,60 dolarlık konsensüs tahminini önemli ölçüde aştı.

Amazon'un çeyrek geliri 180,2 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 177,8 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Sonuçların ardından Amazon hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde yüzde 12,8 yükseliş kaydetti.

