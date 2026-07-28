Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, pazartesi günkü işlemlerde piyasa değerini yaklaşık 4,94 trilyon dolara yükselterek yapay zeka çip üreticisi Nvidia'yı geride bıraktı ve yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Aynı gün Apple hisseleri yüzde 1,17 değer kazanırken, Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 5 geriledi. Böylece Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 4,83 trilyon dolar seviyesine indi.

Yatırımcılar harcama disiplinini izliyor

Analistlere göre Apple'ın yükselişinde, şirketin yapay zeka yatırımlarında izlediği daha temkinli sermaye harcaması politikası etkili oldu.

Alphabet ve Tesla gibi teknoloji şirketleri yapay zeka veri merkezleri, robotaksi ve robotik projelerine milyarlarca dolarlık yatırım yaparken, Apple son üç çeyrekte sermaye harcamalarını azaltmasına rağmen Apple Intelligence platformunu geliştirmeyi sürdürdü.

Yatırımcılar, bu yaklaşımın şirketin kârlılığını korumasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Gözler bilançoda

Piyasalar şimdi Apple'ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlara odaklandı.

Yatırımcılar, şirket yönetiminin yapay zeka stratejisine ilişkin vereceği mesajlar ile Apple Intelligence'ın faaliyet marjlarını baskılamadan nasıl büyütüleceğine yönelik planları yakından izleyecek.

CEO değişimi bekleniyor

Açıklanacak bilanço, Tim Cook'un CEO olarak katılacağı son yatırımcı konferansı olması açısından da önem taşıyor.

Cook'un 1 Eylül'de yönetim kurulu başkanlığı görevine geçmesi, donanım bölümünün başındaki John Ternus'un ise CEO görevini devralması bekleniyor.