Apple'a 5,7 milyar dolarlık patent cezası

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

4.88 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri listesinin en tepesinde yer alan Apple , rekor bir tazminat cezasıyla karşı karşıya.

ABD'de federal mahkeme jürisi, iPhone ve Apple Watch'larda kullandığı fiziksel düğmeye basma hissi veren dokunsal geri bildirim teknolojisi "Taptic Engine"de patent ihlali yaptığı gerekçesiyle açılan davada Apple'ı haksız buldu.

Jüri, Apple'ın San Diego merkezli Taction şirketine 5.7 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi.

Apple itiraz edecek

Apple ise cezaya ve patent ihlali iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada “Apple'ın Taptic Engine'i Taction'ın teknolojisinden temelde farklıdır. Taction'ın kendi ürün testleri de duruşma sırasında bunu doğruladı” ifadelerini kullandı.

“Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz” diyen Apple, bunun ABD'de şimdiye kadar verilen en yüksek tutarlı patent ihlali cezası olduğunu belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise “Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarımızı doğrulamasından memnunuz” ifadelerini kullandı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, San Diego'daki federal bir yargıcın 2023 yılında Apple'ın patentleri ihlal etmediğine hükmetmesinin ardından geçen yıl davanın yeniden görülmesinin önünü açmıştı.

İngiltere'de de davalık olmuştu

Haziran ayında da İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi tüketici hakları grubu Which? tarafından Apple'a karşı açılan 3 milyar sterlinlik (4 milyar dolar) toplu davaya onay vermişti.

Karar, on milyonlarca tüketicinin toplu dava sürecine dahil edilmesinin önünü açtı. İlk olarak Kasım 2024'te sunulan dava dilekçesinde, Apple'ın iPhone ve diğer cihaz kullanıcılarını kendi iCloud depolama hizmetine mecbur bırakarak hakim konumunu kötüye kullandığı ve rakiplerine geçişlerini zorlaştırdığı savunuluyordu.

Tüketici grubu Which?, Apple'ın bunu belirli dosyaların depolanma şeklini teknik olarak kısıtlayarak, iCloud'u iOS işletim sistemine sahip cihazlarla ilişkilendirerek ve sistem tasarımları ile yönlendirmelerle kullanıcıları kendi hizmetine sevk ederek yaptığını kaydediyor. Bunun da rekabeti zayıflattığı ve fiyatları yükselttiği ifade ediliyor.