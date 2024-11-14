  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Apple'a İngiltere'de 3 milyar sterlinlik toplu dava
Takip Et

Apple'a İngiltere'de 3 milyar sterlinlik toplu dava

İngiltere'de tüketici grubu Which?, Apple'ı iCloud'u yüksek fiyatlarla tekel haline getirerek yaklaşık 40 milyon kullanıcıyı zor durumda bırakmakla suçlayarak 3 milyar sterlinlik toplu dava açtı. Apple ise söz konusu iddiaları reddetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple'a İngiltere'de 3 milyar sterlinlik toplu dava
Takip Et

İngiltere'de tüketici grubu Which?, Apple'ın yaklaşık 40 milyon kullanıcısını iCloud'u iPhone ve diğer Apple cihazlardaki verilerin yedeklenmesi için tek seçenek haline getirerek, kullanıcıları yüksek fiyat ödemek zorunda bırakmakla suçluyor.

Davanın tüketiciler lehine sonuçlanması durumunda Apple her müşterisine yaklaşık 70 sterlin tazminat ödemek durumunda kalabilir. 40 milyon kişiyi kapsayan dava, bu tüketicilerin 2015 Ekim'den beri Apple'ın iCloud depolama hizmetlerini kullanıp ödeme yaptıkları dönemi kapsıyor.

Bu kapsamda, davanın tüketici grubu adına başarılı olması halinde Apple'ın ödeyeceği toplam tazminatın 3 milyar sterlini bulabileceği hesaplanıyor.

Apple ise Which? tüketici grubunun suçlamalarını reddetti ve iddialar karşısında kendini savunacağını bildirdi.

AB’den Meta’ya antitröst ihlali soruşturması: 797 milyon Euro ceza kesildiAB’den Meta’ya antitröst ihlali soruşturması: 797 milyon avro ceza kesildiKüresel Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştüABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştüKüresel Ekonomi

 

Şirket Haberleri
S&P iki dev Türk şirketinin kredi notunu yükseltti
S&P iki dev Türk şirketinin kredi notunu yükseltti
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Otomotiv Sanayii Derneği Kurumsal Soysal Sorumluluk ödülünü aldı
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Otomotiv Sanayii Derneği Kurumsal Soysal Sorumluluk ödülünü aldı
Kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın en güçlü yolu, eğitim!
Kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın en güçlü yolu, eğitim!
E-ticaret hacmi 3,5 trilyon TL'ye ulaşacak
E-ticaret hacmi 3,5 trilyon TL'ye ulaşacak
Medlog, yeni demiryolu yatırımlarını 2025’te hayata geçirecek
Medlog, yeni demiryolu yatırımlarını 2025’te hayata geçirecek
Lucien Arkas, iş hayatının 60. yılını kutladı
Lucien Arkas, iş hayatının 60. yılını kutladı