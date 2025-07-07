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Apple'ın Çin'de akıllı telefon satışları iki yıl sonra ilk kez arttı

Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarını iki yıl aradan sonra ilk kez artırarak toparlanma sinyali verdi. Ancak yüzde 8’lik büyümeye rağmen Huawei, güçlü yerel taleple liderliğini korumayı başardı.

Haber Merkezi
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Apple'ın Çin'de akıllı telefon satışları iki yıl sonra ilk kez arttı
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Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları iki yıldır ilk kez arttı. Pazarda bir toparlanma sinyali veren bu artış yine de Huawei'yi tahtından indirmeye yetmedi.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint raporuna göre, ABD teknoloji devinin Çin'deki akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8 arttı. Bu, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk çeyreklik büyümeyi işaret ediyor.

Apple, Huawei, Vivo ve Xiaomi gibi yerel markalara olan artan talep nedeniyle durgun satışlarla mücadele ederken, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında yerini yeniden güçlendirmek için çalışıyor.

Mayıs ayında, Alibaba'nın Taobao ve Tmall gibi Çin e-ticaret platformları iPhone 16'da büyük indirimler sundu. Counterpoint, bu promosyonların çeyreğin ortasında iPhone 16 satışlarını artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Apple toparlanırken, Çin'deki akıllı telefon satışlarında zirvedeki yerini koruyan Huawei'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Huawei'nin satışları, güçlü yerel taleple desteklenerek ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12 arttı.

Genel olarak, Çin'in akıllı telefon pazarı, ikinci çeyrekte hükümetin takas sübvansiyon programı tarafından desteklendi.

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