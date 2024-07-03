Apple’ın eski ürün listesi kabarıyor: Üç ürünü daha rafa kaldırdı

Apple’ın "vintage" (eksi) ürünler listesi genişlemeye devam ediyor. Şirket, iPhoneX modeliyle birlikte 2 ürününü daha listeye ekledi.

ABD'li teknoloji devi eski ürünler için donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor. Apple böylelikle eski ürünlerin servis ve bakım maliyetlerini azaltıp şirketin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

5 yıllık ürünler listeye ekleniyor

Apple'a göre bir cihaz, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda eski ürün listesine ekleniyor. Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir şekilde destek alamayacak.

Öte yandan Apple, iPhone X modelleriyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarını da vintage listesine ekledi. Apple'ın vintage listesinde yer alan eski ürünler şöyle:

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X