Apple'ın patent davasında fatura kabardı: 818 milyon dolar ödeyecek

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Apple, Masimo ile arasındaki patent ihlali davasında ek bir mali yükle karşı karşıya kaldı.

Mahkeme, şirketin daha önce 634 milyon dolar olarak belirlenen tazminata ek olarak 184 milyon dolar faiz ödemesine hükmetti.

Davanın ilk aşamasında jüri, geçen yıl kasım ayında Apple'ın Apple Watch'larda kalp atış hızı ölçüm özelliklerinin kullanımına ilişkin Masimo'nun patentlerini ihlal ettiğine karar vermişti. Masimo bu kararın ardından 634 milyon dolar tazminat almaya hak kazanmıştı.

Apple'ın faiz itirazı reddedildi

Yargıç James Selna, Apple'ın faiz ödemesinin Masimo için haksız bir kazanç oluşturacağı yönündeki itirazını kabul etmedi.

Selna, ABD Yüksek Mahkemesinin daha önceki içtihatlarına atıfta bulunarak, ihlal nedeniyle ödenmesi gereken telif bedellerinin alınacağı tarihten itibaren hesaplanan faizin patent sahibinin uğradığı kaybı telafi etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Mahkeme aynı zamanda Masimo'nun talep ettiği yüzde 7'lik faiz oranını da kabul etmedi. Bu oran uygulansaydı Apple'ın yaklaşık 243 milyon dolar faiz ödemesi gerekecekti.

Bunun yerine mahkeme, Masimo'nun kendi borçlanma maliyetini esas aldı ve faizi ihlalin başladığı tarihten itibaren yıllık bileşik olarak hesapladı.

Apple'ın faturası 818 milyon dolara çıktı

GSMArena'da yer alan habere göre, kararla birlikte Apple'ın Masimo'ya ödeyeceği toplam tutar 634 milyon dolardan yaklaşık 818 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu miktar Apple'ın mali büyüklüğü açısından sınırlı kalsa da karar, patent ihlali davasında Masimo açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.