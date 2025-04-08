Apple’ın piyasa değeri kaybı 3 günde 640 milyar dolara ulaştı

Dünyanın en değerli teknoloji devlerinden biri olan Apple, son üç işlem gününde yaklaşık 640 milyar dolarlık piyasa değeri kaybıyla tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Bu çöküşün arkasındaki temel neden ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik yeni yüzde 54’lük gümrük vergisi tehdidi oldu.

Apple da milyarlar buhar oldu

Pazartesi günü borsa genel olarak önceki iki işlem gününe kıyasla daha iyi bir performans gösterirken Apple ise bir kez daha yüzde 3,7 değer kaybederek darbe aldı. Donanımhaber'de yer alan habere göre, daha birkaç gün önce 223,89 dolar seviyesinden işlem gören Apple hisseleri, 181,46 dolara kadar gerileyerek yüzde 19’luk bir düşüş yaşadı. Bunun parasal karşılığı ise 638 milyar dolar oldu.

Apple’ın Çin’e olan bağımlılığı, bu krizin merkezine oturuyor. Şirketin başta iPhone olmak üzere birçok amiral gemisi ürünü Çin’de üretiliyor. Apple her ne kadar üretimi Hindistan, Vietnam ve Brezilya gibi ülkelere kaydırmaya çalışsa da, Çin’i tedarik zincirinden çıkarmak kısa vadede neredeyse imkânsız.

Çin’e yönelik vergi yükü yüzde 100’e çıkabilir

Trump’ın son açıklamaları doğrultusunda, Çin’den ABD’ye yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisi yüzde 54’e ulaşmış durumda. Buna karşılık Çin de, ABD’den gelen ürünlere yüzde 34 oranında vergi uygulayacağını duyurdu. Trump ise Çin’e bu kararından vazgeçmesi için 1 gün verdi ve aksi takdirde gümrük vergilerinin yüzde 100’e çıkacağını söyledi.

Piyasa analistleri, Apple’ın bu artan maliyetleri tüketiciye yansıtmak zorunda kalabileceğini söylüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, iPhone fiyatlarının yüzde 30 ila 45 kadar artması gündeme gelebilir.