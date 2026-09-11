Apsiyon Yönetici Sohbetleri Bursa’da gerçekleştirildi: Gündemde Apsiyon’un yapay zekâ asistanı ADA vardı

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Yaşam alanlarının yönetimine yönelik uçtan uca dijital çözümler sunan Apsiyon, sektör profesyonellerini bir araya getirdiği Apsiyon Yönetici Sohbetleri etkinliğinin yeni buluşmasını 8 Eylül 2026 tarihinde Hilton Bursa’da gerçekleştirdi.

Bursa ve çevre illerden profesyonel yönetim firmalarının yanı sıra apartman ve site yönetimlerinin de katıldığı etkinlikte; sektördeki güncel gelişmeler, yapay zekâ teknolojileri, yeni ürün ve entegrasyonlar, eğitimler, ortak alan sigortası, apartmanlarda renovasyon ve elektrikli araç şarj istasyonlarının yönetimi gibi farklı başlıklar ele alındı.

Gün boyunca katılımcılar, alanında uzman isimlerle bir araya gelirken yönetim süreçlerinde karşılaştıkları konulara ilişkin sorularını da doğrudan konuşmacılara ve Apsiyon ekibine yöneltme fırsatı buldu.

Bursa buluşmasının gündeminde yapay zekâ vardı

Etkinliğin öne çıkan oturumlarından biri, , Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk’ün gerçekleştirdiği “Apsiyon’da Yapay Zekâ” sunumu oldu.

Kudret Türk, Apsiyon’un yapay zekâ alanındaki çalışmalarını ve Apsiyon AI çatısı altında geliştirilen yapay zekâ asistanı ADA’yı katılımcılara tanıttı. Sunumda ADA’nın apartman ve site yönetimlerinin günlük operasyonlarında nasıl kullanılabileceği ve yönetim ekiplerinin iş süreçlerine nasıl destek olabileceği örneklerle anlatıldı.

ADA’nın Çağrı Merkezi Asistanı, Sesli Arama Asistanı ve Toplantı Notları Asistanı özellikleri ise anlatılmakla kalmadı, etkinlik sırasında gerçekleştirilen canlı demolarla katılımcılara deneyimletildi.

İlk demoda Çağrı Merkezi Asistanı ile gerçek zamanlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, ADA’nın arayan kişinin talebini anlayarak doğal bir konuşma akışı içerisinde görüşmeyi nasıl ilerlettiğini canlı olarak izledi ve dinledi.

Çağrı Merkezi Asistanı; site sakinlerinden gelen aramaları 7/24 karşılayabiliyor, borç bakiyesi ve hesap ekstresi hakkında bilgi verebiliyor, ödeme kanallarına yönlendirme yapabiliyor, dilek, şikâyet ve istekler için Apsiyon'da iş takip kaydı oluşturabiliyor ve görüşme sonucunda gerçekleştirilen işlemleri otomatik olarak sisteme kaydedebiliyor. Aynı anda birden fazla çağrının yanıtlanabilmesi de çözümün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

İkinci canlı demoda Sesli Arama Asistanı devreye alındığında salondaki katılımcıların telefonları aynı anda çaldı. ADA, belirlenen duyuruyu çok sayıda kişiye eş zamanlı olarak sesli biçimde iletti. Böylece katılımcılar, özellikle yönetimlerin toplu bilgilendirme ve duyuru süreçlerinde kullanabileceği teknolojiyi doğrudan kendi telefonları üzerinden deneyimledi.

Sesli Arama Asistanı; belirlenen duyuruları birden fazla site sakinine aynı anda ulaştırabiliyor, aramaları planlanan tarih ve periyotlarda otomatik olarak gerçekleştirebiliyor ve sesli mesajları farklı dillerde iletebiliyor.

Son demoda ise Toplantı Notları Asistanı da canlı olarak deneyimlendi. Gerçekleştirilen sunumları kaydeden sistem, içerikleri otomatik olarak özetleyerek toplantı notlarına dönüştürdü ve hazırlanan özetler katılımcılarla paylaşıldı. Toplantı Notları Asistanı, ses kayıtlarını metne dönüştürüp özetleyebiliyor ve alınması gereken aksiyonları belirleyebiliyor.

Gerçekleştirilen üç canlı demo, katılımcıların ilgisini çekerken ADA’nın yönetim süreçlerindeki kullanım alanları ve sunduğu imkânlar etkinlik boyunca öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

ADA, yönetim süreçlerinin farklı noktalarında çalışıyor

Kudret Türk, sunumu sırasında ADA’nın yalnızca telefon görüşmeleriyle sınırlı olmayan farklı yeteneklerini de katılımcılarla paylaştı.

Çağrı Merkezi Asistanı ve Sesli Arama Asistanının yanı sıra ADA bünyesinde; Toplantı Notları Asistanı, İRİS: Belge Tanıma, Veri Stüdyosu, WhatsApp Asistanı, E-posta Asistanı, İçerik Oluşturma ve Çeviri Asistanı da yer alıyor. Bu özelliklerle ADA; iletişimden raporlamaya, doküman işlemlerinden içerik üretimine kadar yönetim ekiplerinin farklı çalışma alanlarına yapay zekâ desteği sunuyor.

Apsiyon’un yeni ürün ve entegrasyonları katılımcılarla paylaşıldı

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Apsiyon Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin Kazanç, Apsiyon’un vizyonunu ve apartman ve site yönetimlerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ürün, çözüm ve entegrasyonları katılımcılara aktardı.

Apsiyon ekosistemindeki yeniliklerin ele alındığı sunumda, teknolojinin yönetim süreçlerinin farklı noktalarında nasıl kullanılabileceğine ilişkin güncel örnekler paylaşıldı.

Katılımcılar etkinlik boyunca Apsiyon ekibiyle bire bir görüşerek kullandıkları çözümler, yeni ürünler ve entegrasyonlar hakkında merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Apsiyon Akademi Eğitimleri ve Uzmanlık Programları katılımcılarla paylaşıldı

Apsiyon Yönetici Sohbetleri Bursa’nın önemli bölümlerinden birini Apsiyon Akademi Oturumu oluşturdu.

Etkinliğin ilk bölümünde Apsiyon Akademi Direktörü, İşletme Mühendisi Ozan Özen ve Apsiyon Akademi Müdürü Burak Erdi Gözel, Apsiyon Akademi’nin sektör profesyonellerine yönelik sunduğu eğitim ve gelişim olanaklarını katılımcılarla paylaştı.

Sunumda; sektörel eğitimler, Site Yöneticiliği Eğitimi, Mesleki Yeterlilik Belgesi süreçleri, Apsiyon Uzman Belgesi, Apsiyon Uzman Kulübü ve Apsiyon Uzmanlarına yönelik kariyer olanakları hakkında bilgi verildi. Böylece apartman ve site yönetimi alanında çalışan profesyonellerin bilgi, yetkinlik ve kariyer gelişimini destekleyen Apsiyon Akademi çalışmaları ele alındı.

Programın devamında gerçekleştirilen Apsiyon Akademi Oturumunda ise Ozan Özen, Burak Erdi Gözel, Apsiyon Akademi Akademik Eğitimler Koordinatörü ve Vergi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Biyan ile Apsiyon Akademi Eğitmeni ve Kat Mülkiyeti Hukuku Uzmanı Av. Armağan Dergin birlikte sahne aldı.

Apartman ve site yönetimine ilişkin güncel konuların ele alındığı oturumda katılımcılar; kat mülkiyeti hukuku, mali uygulamalar, yönetim süreçleri ve sahada karşılaştıkları farklı konulara ilişkin sorularını doğrudan Apsiyon Akademi eğitmenlerine yöneltti. Soru-cevap bölümü, sektör profesyonelleri ile alanında uzman isimler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına dönüştü.

Etkinliğe değer katan markalar katılımcılarla buluştu

Etkinlik programında sektörün güncel ihtiyaçlarına yönelik farklı başlıklara da yer verildi.

Sigorta Profesyoneli Aşkın Çiftçi, ortak alan sigortasına ilişkin dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaşırken, Voltrun Enerji Satış ve Operasyon Direktörü Osman Baran elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte apartman ve sitelerin gündeminde giderek daha fazla yer alan şarj istasyonlarının yönetimini anlattı. Polisan ise apartman ve sitelerdeki renovasyon süreçlerine odaklanan oturumuyla programa katkı sağladı.

Sahnedeki oturumların yanı sıra etkinlik alanındaki buluşmalar da gün boyunca devam etti. Polisan, Voltrun Enerji ve Mr Usta, kurdukları stantlarla katılımcılarla bir araya gelirken, Cem Su Sayaçları da etkinliğe katılan markalar arasında yer aldı. Katılımcılar oturum aralarında marka temsilcileriyle sohbet etme, sunulan hizmet ve çözümler hakkında bilgi alma ve yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı.

Apsiyon Yönetici Sohbetleri farklı şehirlerde devam edecek

Sunumların, yapay zekâ demolarının, soru-cevap oturumlarının ve bire bir görüşmelerin ardından Apsiyon Yönetici Sohbetleri Bursa, katılımcılara verilen hediyelerle tamamlandı.

Apsiyon, Yönetici Sohbetleri ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde; profesyonel yönetim firmaları, apartman ve site yöneticileriyle bir araya gelerek sektördeki güncel gelişmeleri paylaşmayı; yeni teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmayı ve yöneticilerin ihtiyaç ve sorularını doğrudan dinlemeyi sürdürüyor.

Apsiyon Yönetici Sohbetleri, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde sektör profesyonelleriyle buluşmaya devam edecek.