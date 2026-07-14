Aptamil Çocuk Devam Sütleri, bebek beslenmesine dair merak edilenler için kapılarını açtı

Aptamil Çocuk Devam Sütleri, bebek beslenmesinde sahip olduğu 130 yılı aşkın bilimsel uzmanlığıyla, üretim merkezini ve araştırma tesisini dünyanın farklı bölgelerinden uzman doktorlara açtı.

Çocuk devam sütlerinin üretim ve araştırma süreçlerine dair ebeveynlerin sorularını cevaplamak ve bilimsel çalışmalarının hassasiyetini gözlemlemek amacıyla düzenlenen buluşmaya Türkiye’den hem çocuk doktoru hem de bir anne olan Melis Bayram Şirinoğlu eşlik etti. Şirinoğlu, bu kapsamda Hollanda Utrecht’te yer alan Anne Sütü Araştırma Merkezi’ndeki üretim, kalite ve Ar-Ge çalışmalarını ve Haps’taki fabrikayı yerinde inceledi; steril üretim alanlarından ileri düzey laboratuvarlara uzanan bu yolculukta ebeveynlerin günlük hayatta tercih ettikleri ürünlerin hangi bilimsel ve kalite süreçlerinden geçtiğini birebir gözlemledi.

1000’den fazla kontrol noktası var

Aptamil Çocuk Devam Sütleri, çocukların beslenme ihtiyaçlarını odağına alarak bilimsel çıtayı sürekli yukarı taşıyor. Utrecht’teki araştırma merkezinde, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yürütülen iş birlikleri sayesinde yalnızca 2025 yılında 70’ten fazla aktif araştırma ve 120’nin üzerinde bilimsel yayın hayata geçirildi.

Kaliteyi yalnızca bir taahhüt olarak değil, ölçülebilir ve şeffaf bir sistem olarak ele alan Aptamil Çocuk Devam Sütleri, üretim süreci boyunca ürünler 1000’den fazla kontrol noktasında test edilirken, üç aşamalı kontrollerle güvence sağlıyor.

Çocuk beslenmesinde bilimsel standartlar yol gösterici olmalı

Melis Bayram Şirinoğlu çocuk doktoru ve aynı zamanda bir anne olarak, ebeveynlerin günlük hayatta tercih ettiği ürünlerin hangi bilimsel süreçlerden geçtiğini yerinde görmek için Utrecht’teki Anne Sütü Araştırma Merkezi’ne gitti. Merkezde yürütülen çalışmalar ve Haps’taki üretim süreci hakkında konuşan Şirinoğlu, “Merkezde görme fırsatı bulduğum kalite standartları, çocuk beslenmesi yaklaşımında bilimin ne kadar merkezde tutulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu şeffaflığın, ebeveynlerin güvenini destekleyen önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Üretimden araştırmaya kadar tüm süreci yerinde görmek, çocuk beslenmesinde bilimin ve kalite kontrolünün nasıl bir çerçevede ele alındığını net bir şekilde anlamamı sağladı.” dedi.

İlkadımlarım ile ebeveynlerin yanında

Üretim teknolojilerinin yanı sıra müşteri deneyimini de sürekli geliştirmek üzere çalışan Aptamil Çocuk Devam Sütleri ebeveynlerle kurduğu ilişkiyi ürünün ötesine taşıyor. Yıllık 11 milyon tekil ziyaretçisi ile Türkiye’nin en büyük dijital anne-bebek platformu olan İlkadımlarım; hamilelik döneminden itibaren bebeklerin gelişimi ve bakımıyla ilgili kişiselleştirilmiş içerikleriyle ön plana çıkarken, anne ve babalar için sunduğu uzman desteği ile ebeveynlerin yolculuğuna bütüncül olarak eşlik etmeyi amaçlıyor.