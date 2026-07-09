APY Ventures Fon Yöneticisi Keçeli: Hedefimiz Türkiye'den küresel teknoloji şirketleri çıkarmak

Albaraka Portföy bünyesinde faaliyet gösteren APY Ventures, yılın ilk yarısında 8 girişime toplam 3,38 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Şirket, fintech, B2B SaaS, siber güvenlik, oyun ve iklim teknolojileri gibi alanlara odaklanarak yeni exit’ler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu dönemde EELI Technology, Spektra Games, Mindtail, Viseur AI, VendorSide ile devam yatırımları kapsamında Gamester, SuperGears ve Nuvolog yatırım alan girişimler arasında yer aldı. APY Ventures’in Fintech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF, Start-up GSYF, OSTİM GSYF, T3 GSYF, İvedik GSYF, Yeni Nesil Teknoloji GSYF ve THY GSYF ile yönettiği fonların toplam büyüklüğü 81,8 milyon doları aşıyor.

APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, APY Ventures olarak son 5 yılda toplam yatırım tutarı olarak 40 milyon dolara ulaşırken ve destekledikleri girişim sayısının ise 82 olduğunu söylerken, şu an portföylerinde 73 tane aktif girişim bulunduğunu ve bu şirketlerin toplam güncel değerlemesinin ise 1 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti. 2022’den bu yana adet bazında hem Türkiye'de hem de bölge ülkelerinde en çok yatırım yapan kurumlardan biri olduklarını ve lig tablosunda her zaman ilk üçte yer aldıklarını kaydeden Keçeli, “Geçtiğimiz sene devam yatırımlarıyla birlikte toplamda 24 yatırım turuna katıldık ve yılı yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaparak kapattık. Aynı zamanda 12 yeni yatırım yaptık ki bu Türkiye ölçeğinde bizi ilk üç yatırımcı arasına sokan bir rakam” dedi.

“2026'yı küresel ölçeklenme yılı olarak belirledik”

Mustafa Keçeli, temel hedeflerinin bir önceki yıla göre daha fazla yatırım yaparak portföylerini nitelikli şekilde büyütmek ve mevcut portföy şirketlerinin ölçeklenme süreçlerini desteklemek olduğunu söyledi. Keçeli, yeni yatırımlarla etki alanlarını genişletmeyi ve portföy şirketlerinin büyüme yolculuğunda daha aktif rol üstlenmeyi hedeflediklerini, geçen yıl 12 yeni girişime yatırım yaptıklarını, bu yıl ise bu performansın üzerine çıkmayı amaçladıklarını belirtti.

Keçeli, APY Ventures'ı farklı kılan unsurlardan birinin Türkiye'nin önde gelen kurumlarını girişimcilik ekosistemiyle bir araya getirebilmesi olduğunu ifade etti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark Ankara ve Türk Hava Yolları ile kurdukları fonların girişimler için güçlü bir ekosistem oluşturduğunu kaydeden Keçeli, bu yapının girişimlerin gelişimini desteklediğini söyledi.

2026'yı APY Ventures için küresel ölçeklenme yılı olarak belirlediklerini ifade eden Keçeli, öncelikli hedeflerinin portföylerindeki yüksek potansiyelli girişimleri Avrupa, MENA ve ABD pazarlarına taşımak olduğunu belirtti. Keçeli, yabancı yatırımcı oranını artırmayı, küresel fonlarla ortak yatırım modellerini güçlendirmeyi ve APY Ventures'ı bölgesel ölçekte referans bir yatırım markası haline getirmeyi hedeflediklerini, uzun vadede ise Türkiye'den çıkan girişimlerin küresel teknoloji şirketlerine dönüşümünde stratejik rol üstlenen bir yatırım platformu olmayı amaçladıklarını söyledi.

APY Ventures ilk yarıda 8 girişime yatırım yaptı

APY Ventures, yılın ilk yarısında oyun, yapay zekâ, temiz enerji ve lojistik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren sekiz girişime yatırım yaptı. Yatırım yapılan şirketler arasında çocuk ve mobil yarış oyunları geliştiren Gamester, Spektra Games, Mindtail ve SuperGears; düşük tenörlü lityum üretimine yönelik teknolojiler geliştiren EELI Technology; sağlıkta klinik yapay zekâ platformu sunan Viseur AI; yapay zekâ destekli tedarik zinciri yönetimi çözümleri geliştiren VendorSide ile lojistik yönetim platformu Nuvolog yer aldı.