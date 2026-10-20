arabam.com Trink sat hizmet ağı 100 noktayı aştı

2019 yılında hayata geçirilen Trink sat hizmeti, araç sahiplerine zahmetsiz, güvenli ve hızlı bir satış imkânı sunuyor. Süreç, kullanıcıların Trink sat üzerinden araçları için fiyat sorgusu yapıp diledikleri hizmet noktasından randevu almasıyla başlıyor. Randevu tarihinde hizmet noktasına getirilen araç, uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleniyor. Teknik kontrollerin ardından piyasa koşullarına uygun hızlı satış teklifi sunuluyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda noter işlemlerinden hemen sonra ödeme tamamlanıyor. Süreç boyunca kullanıcılardan herhangi bir hizmet bedeli talep edilmiyor. Böylece araç sahipleri, satış işlemlerini zahmetsiz, güvenli ve pratik bir şekilde tamamlayabiliyor.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili "Trink sat hizmetimizle kullanıcılarımızın ikinci el araç satış sürecini hızlı, güvenli ve zahmetsiz şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. 43 şehirde 102 hizmet noktasına ulaşmış olmamız, kullanıcı odaklı büyüme stratejimizin önemli bir göstergesi. arabam.com oto ekspertiz hizmetimizi de dahil ettiğimizde hizmet ağımız toplam 50 şehirde 130 noktaya ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde hizmet ağımızı geliştirerek daha fazla kullanıcıyı Trink sat'ın hızlı, güvenli ve kolay satış deneyimiyle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.