arabam.com yeni çekiliş kampanyasını duyurdu

30 Haziran – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında arabam.com üzerinden araç ilanı veren bireysel kullanıcılar, çekilişle Citroen Ami Peps elektrikli şehir aracından iPhone 16 E’ye, PS5 oyun konsolundan iPad’e kadar çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalıyor.

arabam.com’a üye olup web site veya mobil uygulama üzerinden araç ilanı veren bireysel kullanıcılar, çekilişe katılım hakkı kazanıyor. Kullanıcılar ilan verdikten sonra karşılarına çıkan pop up üzerinden veya arabam.com üyeliklerindeki mesaj kutusuna iletilen bağlantı aracılığıyla formu doldurarak çekilişe katılabiliyor. Üstelik arabam.com’da yıl içinde verilen ilk ilan 60 güne kadar ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Kampanya kapsamında çekilişe katılanları aşağıdaki ödüller bekliyor:

- 1 kişiye 2025 model Citroen Ami Peps elektrikli araç

- 2 kişiye Apple iPhone 16 E 128 GB cep telefonu

- 5 kişiye Sony PlayStation 5 Slim 1 TB

- 10 kişiye Apple iPad 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB

- 20 kişiye Apple AirPods 4

Kampanya kapsamında yapılacak çekiliş, 16 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kazananlar, 22 Eylül 2025’te Takvim Gazetesi ve arabam.com blog sayfası üzerinden duyurulacak. Asil talihlilerin 7 Ekim 2025’e kadar, yedek talihlilerin ise 22 Ekim 2025’e kadar gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor.

Her bireysel ilan bir çekiliş hakkı sağlıyor. Kullanıcılar birden fazla ilan vererek çekiliş hakkını artırabiliyor, ancak her katılımcı yalnızca bir ödül kazanabiliyor.

https://www.arabam.com/cekilis-kampanyasi