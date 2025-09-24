arabam.com’dan otomotiv sektör değerlendirmesi: Regülasyonlar, kredi faizleri ve tüketici dinamikleri

arabam.com, 2025 yılı otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili şunları belirtti:

“Geride bıraktığımız 2025’in ilk yarısında, ikinci el araç pazarı açısından regülasyonlarla şekillenen, belirli düzenlemelerin ve güncellemelerin olduğu bir dönem geçirdik. Devreye alınan bazı yasal düzenlemeler, sektörün dengelenmesi ve daha şeffaf bir yapıya kavuşması adına önemli adımlar içeriyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ‘6 ay – 6 bin km’ kuralı 2026’ya kadar uzatıldı. Bu uygulama ikinci elde stok amaçlı ilanların azalmasını sağladı. Özellikle pandemi sonrası üretimin sınırlı olduğu, ancak fiyatların yükseldiği bir dönemde, manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla devreye alınmıştı. Asıl işi ikinci el araç satışı olmayan kişilerce yapılan al-sat işlemlerini engelleyerek piyasanın daha sağlıklı işlemesine katkı sağladı.

E-ilan doğrulama sistemi ve düşen faizlerle artan araç talebi

Bir diğer önemli gelişme E-İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) oldu. İlanların gerçek kişi veya yetkili kurumlara ait olduğunu belgeleyen bu sistem sayesinde sahte ilanlar büyük oranda azaldı ve kullanıcı güveni artırıldı. arabam.com olarak E-İlan Doğrulama Sistemi’ne tam entegrasyon sağladık ve doğrulama süreçlerini platform içinde aktif biçimde yönettik. Sadece yetki belgeli firmaların ilan girebiliyor olması da dolandırıcılık riskini azalttı. Mart ayında bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını düşürmesi, krediyle araç almayı planlayan tüketiciler için otomobil satın almayı daha erişilebilir hale getirdi. Önceki aylarda faizlerin yüksek olması nedeniyle alım kararını erteleyen birçok kullanıcı, bu indirim sonrası yeniden alım sürecine girdi.

Haziran ayında bayram tatili etkisiyle satışlarda bir miktar yavaşlama gözlemlendi. Temmuz ayında ÖTV oranları güncellendi. ÖTV oranları daha önce %45-50 bandında olan alt segment araçlarda bu oran %70- %75’lere yükseldi. Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşmayan araçlar için yeni ÖTV oranı %70 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşıp, 900.000 TL’yi aşmayanlar için yeni oran %75 oldu, özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar için yeni oran %80 oldu. %80 diliminin altında çok araç kalmadığını söyleyebiliriz. Bu düzenleme, fiyat farklarını azaltarak tüketicilerin daha üst segment araçlara yönelme ihtimalini artırdı. Dolayısıyla, piyasa genelinde fiyat artışına yol açacak bir durum söz konusu değil, yalnızca alt segmentlerde ucuz araç seçenekleri azalıyor.

Reel fiyatlarda yavaşlama

arabam.com aylık fiyat endeksine göre temmuz ayında nominal fiyatlarda sınırlı artış gözlenirken, reel fiyatlarda gerileme %0,70 ile yavaşladı. Bu dönemde ÖTV matrah düzenlemesinin etkisiyle vergi avantajı olan modellerin fiyatları artarak ikinci el piyasasına talebi artırdı. Ağustos ayında ise reel fiyatlar %0,43 artış göstererek yılın başından bu yana ilk kez yükseldi” dedi.

“Önümüzdeki dönemde ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin süreceğini düşünüyoruz"

Önder Oğuzhan yılın geri kalanı için, “Önümüzdeki dönemde ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin süreceğini düşünüyoruz. Ayrıca 11 Eylül’de gelen faiz indirimi, taşıt kredisi faizlerini düşürebilir. Dolayısıyla araba almak isteyenler için kredilerin daha ulaşılabilir olacağı anlamına geliyor. Daha çok orta segment araçlar için kredi kullanımları artabilir. Bu da ikinci el araca talebi artıracaktır. Ancak kredilerdeki seyir ve döviz kurlarındaki gelişmeler de elbette piyasanın yönünü belirleyecek en önemli faktörler olacak. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ilginin giderek arttığını görüyoruz. Altyapı yatırımlarının hızlanması ve şarj ağlarının genişlemesiyle bu araçların pazar payının daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Kullanıcıların daha güvenli, şeffaf ve hızlı işlem yapma ihtiyacı ise dijital platformlara olan yönelimi artırmaya devam edecek. Biz de bu dönüşümü yakından izleyerek kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz’’ İfadesinde bulundu.