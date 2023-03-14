Arabica Coffee House, depremzede istihdamına öncelik verecek

Arabica Coffee House, depremden etkilenip şehir değiştirerek Ankara’ya veya şubelerinin olduğu diğer illere yerleşen adayların başvurularını boş pozisyonlar için öncelikli olarak değerlendireceğini ve uzun vadeli yeni pozisyonlara ilişkin alımları depremzedeler nezdinde öne çekeceğini açıkladı.

Marka; tüm şubeleri, Ankara Genel Müdürlüğü’nü, Ankara ASO 2’de yer alan lojistik üs ile kahve kavurma tesisini ve Ankara Anadolu OSB’de yeni açılacak gıda üretim fabrikasının tüm pozisyonlarını bu seferberliğe dahil ederek depremzedelere desteğini sürdürecek.