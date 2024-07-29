Arabica Coffee House’tan 150 milyon liralık yatırım hazırlığı

Adını Arabica bitkisinden alan ve yüzde 100 yerli kahve markası Arabica Coffee House, Türkiye’de 170’e yakın şubesiyle hizmetlerine devam ediyor.

Kahvenin yanı sıra güneş enerjisi, gıda fabrikası, mobilya fabrikası, sos şurup üretim tesisi, kahve posasından elde edilen kahve yağı ile krem üretimi gibi alanlarda da hizmet veren marka, söz konusu alanlarda bu yılın sonuna kadar toplamda 150 lira yatırım planlıyor.

Kahvesini kendi ithal eden, günlük 3 ton kahve kavurma kapasitesine sahip olan Arabica Coffee House, yakın zamanda maestro konsepti ile İstanbul Bebek’te yeni şubesini hizmete alıyor.

“İstihdam yaratmaya ve yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arabica Coffee House CEO’ su Sertaç Yalçın, “Arabica Coffee House olarak sektöre ve topluma katma değer sağlamak, sürdürülebilir ekonomi ve ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlar da yine işimizin parçası. Güneş enerjisi yatırımımız ile önce kendi enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Şubelerimizde ihtiyacımız olan mobilya gibi tedarik ürünlerini yeni kurduğumuz mobilya üretim fabrikamızda üretmeye başlıyoruz. 50 milyon Türk Lirasını aşkın bir yatırımla kurduğumuz yeni yatırımımızda kadın istihdamına da önem vererek herhangi bir eğitim almamış, meslek sahibi olmayan ev kadınlarının meslek edinmesine ve çalışabilmelerine olanak sağlayan bir projeye imza attık. Pasta yapımı ve sunumu ile ilgili 512 saatlik İŞKUR eğitimi alan 50 kişilik mezun ekibi ile tatlı çeşitlerinden sandviçlere, çikolatan kasa önü satış ürünlerine kadar tüm tatlı ve tuzlu yiyecek ürünlerimizi yeni fabrikamızda üretmeye başladık. Ar-Ge bizim için çok önemli. Yakın zamanda kendi sos şurup üretimini de sağlayan ilk marka olacağız.” diye konuştu.