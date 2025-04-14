Araç kiralama devine siber saldırı! Müşterileri bilgileri çalındı: Kart, iletişim bilgileri...

Araba kiralama devi Hertz, müşterilerinin kişisel bilgilerini ve sürücü belgelerini içeren bir veri ihlali yaşandığını açıkladı. Dollar ve Thrifty markalarının da sahibi olan kiralama şirketi, web sitesindeki duyurularda, ihlalin Ekim 2024 ile Aralık 2024 arasında tedarikçilerinden birine yapılan bir siber saldırıyla ilgili olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre çalınan bilgiler arasında Hertz’in müşterilerinin ad soyad bilgileri, doğum tarihleri, iletişim bilgileri, sürücü belgeleri, ödeme kartı bilgileri ve işçi tazminat taleplerini içeriyor. Hertz, ihlalde daha az sayıda müşterinin Sosyal Güvenlik numaralarının ve diğer hükümet tarafından verilen kimlik numaralarının alındığını söyledi.

Hertz'in web sitelerindeki duyurularda, ihlal Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki müşterilerin verilerinde yaşandı. Hertz ayrıca ihlali Kaliforniya ve Maine dahil olmak üzere birkaç ABD eyaletinde de duyurdu. Hertz, Maine'deki en az 3 bin 400 müşterinin etkilendiğini söyledi ancak etkilenen toplam kişi sayısını belirtilmedi. Bu sayının önemli ölçüde yüksek olması muhtemel. Şirket, ihlalin sorumluluğunu Rusya bağlantılı fidye yazılım çetesine bağladı.