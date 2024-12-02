Aramco, Renault ve Geely ile ortak oldu

Dünyanın önde gelen entegre enerji ve kimya şirketlerinden biri olan Aramco, doğrudan ve tamamına sahip olduğu iştiraki olan Aramco Asia Singapore Pte. Ltd aracılığıyla, hibrit ve içten yanmalı güç aktarım çözümlerinde küresel bir lider olan Horse Powertrain’in yüzde 10 hissesini satın alma işlemini tamamladı. Bu işlem, Aramco'nun ulaşım emisyonlarını azaltma potansiyeline sahip yeni mobilite çözümleri geliştirme çabalarına dayanıyor.

Satın alma işlemi, 28 Haziran 2024 tarihinde kesin anlaşmaların imzalanmasının ve ilgili tüm düzenleyici onayların alınmasının ardından gerçekleşti. Aramco’nun yatırımı, Renault Group’u ve Geely'nin (Geely Holding ve Geely Auto aracılığıyla) her birinin yüzde 45 hisseye sahip olduğu Horse Powertrain’in 7,4 milyar Euro işletme değeri üzerinden gerçekleştirildi.

“Daha düşük emisyonlu çözümler hedefliyoruz”

Aramco Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad O. Al Khowaiter konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ulaşım emisyonlarının ele alınması; küresel araç filosunun çeşitliliğini, ulaşım altyapılarındaki geniş farklılıkları ve farklı ülkelerdeki sürücülerin özel ihtiyaçlarını dikkate alan çok çeşitli yaklaşımlar gerektiriyor. Aramco olarak, fark yaratmak için fırsatlar ararken, daha düşük karbonlu sentetik yakıtlardan daha verimli içten yanmalı motorlara kadar çeşitli potansiyel inovatif çözümleri takip ediyoruz. Horse Powertrain'e yaptığımız yatırım, bu alandaki kapsamlı Ar-Ge çalışmalarımıza dayanıyor. Dünyanın önde gelen iki otomobil üreticisi ile güçlerimizi birleştirerek, daha düşük emisyonlu mobilite çözümlerini ileriye taşımak için ortak bilgi birikimimizden yararlanmayı hedefliyoruz.”

“Çok daha değerli bir iş ortağı haline gelecek”

Horse Powertrain İcra Kurulu Başkanı Matias Giannini de şu açıklamayı yaptı:

“Aramco'nun Horse Powertrain'e yaptığı yatırımı tamamlamış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Aramco'nun alternatif ve sentetik yakıtlar konusundaki uzmanlığı, Aromco’yu düşük emisyonlu güç aktarım çözümleri sunmamız için ideal bir ortak haline getiriyor. Bu ortaklıkla teknoloji liderliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu sayede Horse Powertrain, uzmanlığımızdan ve küresel üretim ayak izimizden faydalanmak isteyen otomotiv markaları için çok daha değerli bir iş ortağı haline gelecektir.”

Aramco yatırımı alternatif yakıt geliştirmelerini hızlandıracak

Aramco’nun yatırımı, Horse Powertrain’in yeni nesil içten yanmalı motor (ICE) ve hibrit güç aktarma organları ile alternatif yakıt ve hidrojen çözümleri gibi tamamlayıcı teknolojiler geliştirme çabalarını hızlandırması bekleniyor. Bu işlemin bir parçası olarak Aramco ve bağlı kuruluşu Valvoline Global Operations; ICE teknolojisi, yakıtlar ve madeni yağlar alanındaki yenilikler konusunda Horse Powertrain ile iş birliği yapacak. Teknoloji liderliği, küresel üretim ve ölçek ekonomisi sayesinde Horse Powertrain, dünya çapındaki otomotiv ve ulaşım gruplarına sunduğu değer önerisini daha da güçlendirecek. Horse Powertrain, erişilebilir son teknoloji hibrit ve ICE güç aktarma çözümleriyle küresel araç emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak için benzersiz bir iş ortağı olmayı hedefliyor.

Horse Powertrain'in yönetim kurulu şu anda yedi üyeden oluşuyor:

• Geely'den üç direktör: Daniel Donghui Li (Geely Auto Başkan Yardımcısı ve Geely Holding CEO’su), Yönetim Kurulu Başkanı olacak; Jerry Gan (Geely Auto Group CEO’su) ve Andy An (Geely Holding Başkanı ve Geely Auto Group Başkanı)

• Renault Group'tan üç direktör: François Provost (Renault Group Tedarik, Ortaklıklar ve Kamu İlişkileri Direktörü), Thierry Charvet (Renault Group Endüstri ve Kalite Direktörü) ve Denis Le Vot (Dacia CEO’su ve Renault Group Tedarik Zinciri Direktörü)

• Aramco'dan bir direktör: Ali A. Al Meshari (Aramco Teknoloji Gözetim ve Koordinasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı)