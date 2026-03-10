Aramco tahminlerin altında hisse başına kar açıkladı

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Saudi Aramco, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hisse başına karı 1,44 riyal olarak gerçekleşirken, piyasanın 1,54 riyal olan beklentisinin altında kaldı.

Yıllık bazda yüzde 4,8 gerileyen gelir 1,56 trilyon riyal olarak kaydedildi. Faaliyet kârı 706,8 milyar riyal ile 738 milyar riyallik konsensüs tahmininin gerisinde kalırken, düzeltilmiş net kâr 392,45 milyar riyal ile 380,9 milyar riyallik beklentiyi aştı.

Şirket ayrıca 18 ay sürecek 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Aramco öte yandan faaliyet verimliliğini artırmak için yapay zekâ kullandığını da duyurdu.