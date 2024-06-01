Aramco'nun rekor temettüsü yatırımcıları cezbediyor

Saudi Aramco'nun 12 milyar $'a kadar hisse arz etme planının en önemli satış noktası, petrol endüstrisinin en büyük temettülerinden birini elde etme şansı. Yüksek değerleme ve geri alım eksikliğini göz ardı etmek isteyen yatırımcılar, Bloomberg Intelligence'ın şirkete %6,6'lık bir temettü getirisi sağlayacağını tahmin ettiği 124 milyar dolarlık yıllık ödemeyi nakde çevirebilir. Bu getirilerin çoğu Aramco'nun en büyük hissedarı olan ve devasa bir ekonomik dönüşüm planı için fonlara ihtiyaç duyan Suudi hükümetine gidecek.

Bloomberg'in haberine göre son yıllarda dünyanın en büyüklerinden biri olan bu arz, 2019'daki mega ilk halka arzdan çoğunlukla uzak duran yabancı yatırımcıların ilgisini test edecek. Neovision Wealth Management'ın CEO'su Ryan Lemand, “Hisse senedi son zamanlarda iyi bir performans göstermedi ancak harika bir al ve tut pozisyonu. Kurumsal yatırımcılar için bir temettü ödeme oyunu” dedi.

Dezavantajlar endişe yaratıyor

Yine de bazı dezavantajlar yatırımcıları uzaklaştırabilir. Firma kendi hisselerini geri satın almazken, küresel benzerlerinin çoğu bunu yapıyor. Aramco ayrıca, Shell Plc ve BP Plc'yi de içeren Avrupa petrol ve gaz şirketleri karşılaştırma ölçütüne göre %75'ten fazla primli işlem görüyor. Bu, ağustos ayındaki yıllık en yüksek seviyesinden bu yana hisselerinde yaklaşık %17'lik bir düşüşün ardından bile gerçekleşti. Aramco'nun hisseleri, yatırımcıların ikincil arz konusunda netlik beklemesi ve OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdürme ihtimalini tartması nedeniyle değer kaybetti.

Oracle Financial Consultancy and Investments'ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Mohammed Ali Yasin, “Şu anda hisse fiyatına giriş noktası, 16 kat fiyat/kazanç oranında daha iyi bir değerleme ile yeni katılan yatırımcılar için daha uygun” dedi. Yasin, Aramco'nun “önümüzdeki iki ila üç yıl içinde enerji fiyatlarının artacağına inanan” yabancı ve kurumsal alıcıları hedefleyeceğini söyledi.