Aras Kargo ile Temu Türkiye'deki satıcılar için iş birliği yapıyor

Türkiye’nin önde gelen kargo sağlayıcılarından Aras Kargo ile küresel e-ticaret platformu Temu, iş ortaklığını geliştirerek ülke genelindeki dağıtımı güçlendirmeyi ve yerel satıcıları desteklemeyi hedefliyor. Saatte 310.000 paket işleme kapasitesine sahip olan ve günlük 1 milyondan fazla adrese teslimat imkânı sunan Aras Kargo, Temu’daki yeni satıcıların sipariş süreçlerini daha verimli hale getirecek. Bu iş birliği aynı zamanda Temu’nun Türkiye pazarına yönelik stratejik adımlarıyla da örtüşüyor. Platform kısa süre önce, yalnızca davetle giriş yapılabilen modelden çıkarak pazar yerini Türkiye’deki tüm uygun işletmelere açtı. Artık satıcılar doğrudan Temu satıcı portalı üzerinden kaydolabiliyor ve bu da Temu’nun Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı yapma kararlılığının önemli bir göstergesi. Aras Kargo, bugün Türkiye genelinde 5.800’ü aşkın teslimat noktasında sunduğu hizmetle, Temu’daki yeni satıcılara ve tüketicilere sipariş yönetiminde önemli bir esneklik sağlayacak.

“Stratejik uyumumuzu derinleştirdik”

Temu ile bir yıldır devam eden iş birliklerini geliştirip stratejik ortaklıklarını daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirten Aras Kargo Uluslararası İlişkiler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay; “Temu ile olan iş birliğimiz, Aras Kargo’nun Türkiye’deki operasyonel gücünü ve Aras Global ile derinleşen küresel hedeflerimizi ortaya koyuyor” diyerek sözlerine devam etti; “Yaklaşık bir yıldır süren iş birliğimizin kapsamını genişlettik ve stratejik uyumumuzu derinleştirdik. Azerbaycan ve Gürcistan’daki uluslararası gönderilerde akıllı lojistik çözümlerle Temu’nun küresel operasyonlarını bölgesel düzeyde de desteklemeye devam ediyoruz. Türk satıcıların Temu pazar yerine katılımıyla başlayan bu yeni aşamada iş birliğimizin başarıyla sürmesini temenni ediyoruz”

Temu’nun yerel temsilciliğinin tescili ve İstanbul ofisini açması gibi son dönemdeki önemli adımlarının devamı niteliğindeki bu gelişmelerle e-ticaret lideri, açık pazar yeri modelini güçlü yerel ortaklarla birleştirerek Türkiye ekonomisine bağlılığını derinleştiriyor ve satıcılara daha güçlü araçlar ve lojistik desteği, tüketicilere de daha fazla seçenek ve değer sunuyor.

Türkiye’deki uygun tüm işletmeleri Temu Pazar yerine katılmaya davet eden Temu sözcüsü “Aras Kargo ile iş birliğimiz yerel satıcılara güçlü bir lojistik destek sağlarken, tüketicilere de daha hızlı ve güvenilir teslimat imkânı sunuyor. Bu iş birliği, Temu’nun Türkiye’nin dijital ekonomisine olan bağlılığını ve hem satıcılar hem tüketiciler için değer yaratma hedefini yansıtıyor” dedi.