Aras Kargo, The Hammers Awards 2025’te ‘Altın’ ödülün sahibi oldu

Pazarlama sektörünün ekip başarılarını görünür kılmayı amaçlayan ve 6 ana kategori altında 89 alt dalda değerlendirilen Türkiye’nin önde gelen ödül programlarından The Hammers Awards, Uniq İstanbul’da düzenlendi. Pazarlama ve iletişim dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı ve bu yıl 6.’sı düzenlenen ödül töreninde Aras Kargo; Aras Global, Aras Spor Kulübü Sosyal Medya İletişimi, Doğa Dostu Bodrum İletişimi ve Aras Spor Kulübü İç İletişim projeleriyle Sektörel Kategoriler Bölümünde yer alan “Kargo ve Lojistik Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi” kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu. Aras Kargo, jüri tarafından ekip performansı, proje yeniliği, stratejik bütünlük ve ölçülebilir başarı kriterleriyle değerlendirilen projeler arasında; bütünsel marka iletişimi ve çevresel sorumluluk yaklaşımıyla öne çıktı.

"Ekip ruhu, Aras Kargo’nun hikâyesine anlam katıyor"

The Hammers Awards’ta elde edilen başarının ekip çalışmasının ve ortak vizyonun bir sonucu olduğunu belirten Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu; “Her projemizde Aras Kargo’nun değerlerini, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincimizi yansıtmak en temel önceliğimiz. Bu ödül, sadece pazarlama alanındaki yaratıcılığımızı değil, insanı merkeze alan kurum kültürümüzü ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızı da ortaya koyuyor. Ekip ruhu, sosyal faydayla derinleşen sorumluluk anlayışı ve bütünsel iletişim yaklaşımımız, Aras Kargo’nun hikâyesine anlam katıyor. Bu başarı, birlikte üreten ve aynı hedefe inanan bir ekibin eseri önümüzdeki dönemde de spora, topluma ve çevreye değer katan projelerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm Aras’lara ve birlikte yürüdüğümüz ajans ekiplerine gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.