Aras Kargo’da ortaklık pekişti

Aras Kargo’nun ortaklık yapısında iş birliği güçlenerek devam ediyor. Avusturya Postanesi ve Baran Aras arasında yapılan anlaşmayla, şirketin mevcut ortaklık yapısı 10 yıl süreyle korunacak.

Aras Kargo’nun operasyonel verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarına hız veren Avusturya Postanesi, önümüzdeki dönemde şirketin pazardaki konumunu güçlendirmeyi, global pazarlarda ileri taşımayı ve müşteri odaklı hizmet kalitesi ile fark yaratmayı hedefliyor.

Avusturya Postanesi, 2013 yılında ilk olarak Aras Kargo’nun yüzde 25 hissesini alarak Türkiye pazarına girdi, ardından 2020 yılında ek yatırımla şirketteki payını yüzde 80’e çıkardı. Şirketin geri kalan yüzde 20 hissesi ise Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras’ a ait.

Avusturya Postanesi’nin Türkiye’ye ve Aras Kargo’ya güveninin tam olduğunu belirten Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, “Baran Aras ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş birliğimizi bir adım daha ileri taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kargo taşımacılığı açısından Türkiye gibi stratejik, dinamik ve büyüyen bir pazarda Aras Kargo’nun güçlü operasyon kabiliyeti, organizasyonumuzun yeni pazarlara uzanmasında bizim için büyük değer taşıyor. Bu başarı hikayesinde, Baran Aras ile yenilediğimiz anlaşmayla 10 yıl daha ortaklığımıza devam edeceğiz. Ortaklığımızın devam etmesi güvene dayalı ilişkimizin yanı sıra uzun vadeli büyüme hedeflerimize inancımızın da göstergesidir” dedi.

Hedefte yeni yurtdışı pazarlar var

Avusturya Postanesi’nin Avrupa’nın ötesine ulaşmasında Aras Kargo’nun kritik bir üs rolü oynadığının altını çizen Umundum, “Bundan 2 yıl önce Aras Kargo’nun Azerbaycan’la başlayan yurt dışı genişlemesini, Gürcistan ve Özbekistan gibi yeni pazarlarla ileri taşıdık. Geçtiğimiz 5 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 1,5 Milyar TL yatırımla, e-ticaret işletmelerinin dünyaya açılmalarını kolaylaştıran Aras Global ve kendi sektörel teknoloji çözümlerimizi geliştiren Aras Digital gibi iştiraklerimizi hayata geçirerek hem hizmet bölgemizi hem de hizmet ve ürün skalamızı genişlettik” ifadelerini kullandı.

Son 5 yılda Aras Kargo’nun, Ankara ve İstanbul’daki transfer merkezlerini yenileyerek, şirketin operasyonel verimliliği ve işleme kapasitesini artırdığına dikkat çeken Umundum, Aras Kargo’nun kargo teslimatında elektrikli araçlarla yeşil dönüşüm sürecini hızlandırdığına ve şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan Yeşil İlçe Projesinin ilk olarak Bodrum’da hayata geçirildiğine vurgu yaptı.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Umundum, “Aras Kargo, bundan sonra da yenilikçi teknolojiler ve yaratıcı hizmet çözümleriyle bölgesel ölçekte lider şirket olma vizyonu doğrultusunda değer yaratmaya devam edecek” dedi.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras ise “Aras Kargo’nun teknoloji geliştirme kabiliyeti ve yeni nesil hizmetleriyle uluslararası bir güce dönüşmesi bizi son derece memnun ediyor. Bu büyüme yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.