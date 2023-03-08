Aras Kargo’da üst düzey atama

Aras Kargo, uluslararası ölçekte etkinliğini artırma hedefleri doğrultusunda üst düzey atama gerçekleştirdi. Aras Kargo’nun Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanlığı görevine Ramazan Altınay getirildi.

Altınay, uluslararası arenada sektör ve pazar araştırmalarının yürütülmesi, yeni iş fırsatlarının ve projelerin belirlenmesi, sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurulması ve süreç iyileştirme çalışmalarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

10 yıl süreyle farklı rollerde çalıştığı n11.com'da en son Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Altınay, görev süresi boyunca satıcı yönetimi, lojistik, bölge yönetimi, sınır ötesi ticaret, satıcı eğitimi ve proje geliştirme departmanlarını yönetti. Altınay, öncesinde de Havi Lojistik ve TNT Express'te nakliye ve operasyon müdürü olarak çalışmıştı.

TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, ETİD Yönetim Kurulu Üyesi olan Altınay, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini ve Sabancı Üniversitesi'nde yönetici geliştirme programını tamamladı.