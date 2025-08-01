Aras Kargo'dan stratejik hamle: "İnsan ve Kültür" dönüşümü başladı

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, stratejik dönüşüm vizyonu doğrultusunda insan kaynakları yaklaşımını yeniden tasarlayarak İnsan Kaynakları birimini 'İnsan ve Kültür' olarak yeniden yapılandırıyor. Bu dönüşüm, Aras Kargo’nun geleceğe dönük vizyonunun merkezine insanı ve güçlü bir kurum kültürünü yerleştiriyor.

Aras Kargo, ‘İnsan ve Kültür’ yaklaşımıyla daha çevik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçiriyor

Yeni yapılanma, isim değişikliğinin ötesine geçerek Aras Kargo’nun insan odaklı dönüşüm felsefesinin de güçlü bir yansımasını oluşturuyor. ‘İnsan ve Kültür’ yaklaşımıyla şirket; daha çevik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçiriyor. Geleneksel insan kaynakları süreçlerinden ayrılarak stratejik bir rol üstlenen "İnsan ve Kültür" birimi, Aras Kargo'nun sektördeki rekabet gücünü ve yenilikçi kimliğini daha da ileriye taşıyacak.

Bu yapısal dönüşüme, organizasyonel düzeyde önemli bir değişim de eşlik ediyor. Aras Kargo’da 2021 yılından bu yana Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Yiğitcan Bozoğlu, bu görevlerine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı rolüne atandı. Bozoğlu’nun liderliğinde, kültürel dönüşüm sürecinin daha da hız kazanması ve insan odaklı yönetim anlayışının kurum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Geleceğin iş dünyasını bugünden inşa ediyoruz"

Aras Kargo İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, yeni vizyonu şu sözlerle ifade etti:

"Geleceğin iş dünyasını bugünden inşa ediyoruz. Amacımız, sadece günümüzün değil, yarının da gereksinimlerini karşılayacak yetkinliklere sahip, dinamik bir ekip oluşturmaktır. Her bir çalışma arkadaşımızın kendini ait hissettiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültür yaratarak sürdürülebilir başarının temelini atıyoruz. Bizim için en büyük yatırım, insanımıza ve kültürümüzedir."

Yiğitcan Bozoğlu kimdir?

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler alanında yan dal yapan Yiğitcan Bozoğlu, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kariyerine Esin Avukatlık Ortaklığı’nda (Baker McKenzie) başlayan Bozoğlu, 2021'den bu yana Aras Kargo'da Hukuk, Uyum ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bozoğlu, bu görevine ek olarak İnsan ve Kültür Başkan Yardımcısı olarak atanarak şirketin stratejik dönüşümüne liderlik edecektir.