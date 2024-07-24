Aras Kargo’ya Enerjisa Commodities’ten Gold ve I-REC sertifikası

Ağaçlandırma ve kıyı temizliğinin yanında karbon ayak izinin azaltılması gibi çalışmalarıyla da sürdürülebilirlik konusunda sektöre öncülük eden Aras Kargo, 2022 ve 2023 yıllarındaki çalışmalarıyla Enerjisa Commodities’ten iki prestijli sertifika aldı. Aras Kargo, karbon emisyonlarını dengeleme konusundaki kararlılığını ve çevresel duyarlılığını gösteren GOLD sertifikası ile karbon emisyonlarının çevreye olumsuz etkilerini azaltma çabalarını uluslararası düzeyde tanınmış bir belge ile desteklemiş oldu.

Şirket, kullandığı elektriğin yeşil enerji kaynaklarından sağlandığını belgelemek amacıyla da I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasına sahip oldu. Bu sertifika, şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusundaki kararlılığını uluslararası standartlarda belgelemek amacıyla alındı. Sertifika töreni, Enerjisa Commodities ev sahipliğinde, Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever ve ilgili ekiplerin katılımıyla gerçekleşti. Barbara Hagen ve Yusuf İlimsever’in attıkları imzaların ardından Aras Kargo’ya sertifikaları takdim edildi.

“Amacımız, 2050’de net sıfır karbon ayak izine ulaşmak”

Enerjisa Commodities ile yapılan iş birliği hakkında konuşan Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, “Aras Kargo olarak sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerimizle sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. 2050 yılı itibarıyla net sıfır karbon hedefiyle yatırım yapan Avusturya Postanesi grubuna dahil bir şirket olarak, tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde kurguluyoruz. Amacımız, 2050’de net sıfır karbon hedefimize ulaşmak, bugün değerli olan ne varsa yarına taşımak. Bu yönde yaptığımız yatırımlar sayesinde kazandığımız deneyimle, Aras Kargo bünyesinde kurduğumuz Yetkinlik Merkezi (Competence Center) yapılanmasıyla; Avusturya Postanesi’nin 8 ülkedeki grup şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine zamanında ulaşması için ortak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz ve grubun ESG faaliyetlerine liderlik ediyoruz” dedi.

Aras Kargo’nun sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve deneyimlerini diğer ülkelerle de paylaşmaya devam edeceklerini belirten Hagen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan kargo şirketi olarak, sürdürülebilirlik komitemizle birlikte oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Rotası adlı yol haritamızda ‘Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme’, ‘İklim Değişikliği ile Mücadele’ ve ‘Güçlü Kurum ve İş Kültürü’ hedefleri stratejimizin sac ayaklarını oluşturuyor. Bu hedefimize giden yolda, 2022 ve 2023 yıllarında Enerjisa Commodities’ten karbon emisyonumuzu dengelemek üzere GOLD sertifikası aldık. Aynı süreçte, kullandığımız elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgelemek amacıyla I-REC sertifikasına hak kazandık. Bu sertifikaları, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımı ve karbon salımını azaltma konusundaki kararlılığımızın bir yansıması olarak görüyoruz. Enerjisa Commodities ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz kapsamında, yıllık 15 rüzgâr türbininin ürettiği kadar enerjiye karşılık gelen elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin ederek daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için attığımız ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardaki adımlara bir yenisini ekledik. Bu önemli projede emeği geçen tüm çalışanlarımıza, destekleri, katkıları ve bugün gösterdikleri içten misafirperverlik için Enerjisa Commodities’e teşekkürlerimizi sunarım. Bu yolculukta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.”

“Yeşil ve sürdürülebilir enerji alanlarında iş birliklerimizi genişleteceğiz”

Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever ise şunları söyledi: “Enerjisa Commodities olarak hem globalde hem Türkiye’de enerji ve karbon çözümlerinde her zaman sektörümüze öncülük etme vizyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye'de birçok sektörde sürdürülebilirlik ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin önde gelen kargo firmalarından Aras Kargo ile yapmış olduğumuz bu anlaşma önemli bir başlangıç niteliğinde, yeşil ve sürdürülebilir enerji alanlarında iş birliklerimizi genişleteceğiz. Kargo sektörü, yenilenebilir enerji çözümleri sunduğumuz sektörler arasında önemli bir yer tutuyor. Daha yaşanabilir bir gelecek için yenilikçi ve yaratıcı fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.”

Gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi

GOLD ve I-REC sertifikaları için 2022 ve 2023 yıllarında ayrı ayrı satın alma ve ihale süreçleri gerçekleştirildi. Kanunen zorunlu olmayan bu sertifikalandırmalar, Aras Kargo’nun gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiği bir girişim. Bu süreçler, Enerjisa Commodities’in kurulu yeşil enerji tesislerinden, firmanın uluslararası standartlara uygun şekilde lisanslandırdığı üretimlerinden pay satın almaya dayanıyor. Aras Kargo’nun bu adımları, karbon emisyonlarının çevreye olumsuz etkilerini dengelemeyi ve doğal kaynaklardan aldığı enerjiyi, evrensel olarak onaylanmış bir yöntemle doğaya geri vermeyi hedefliyor. Bu sertifikalandırmalar, karbon salınımını azaltma çalışmalarına ek olarak yapılıyor; kurum veya tüketicinin tüketimine eşdeğer yeşil enerji desteği sağlayarak çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynak devamlılığında önemli bir rol oynuyor.