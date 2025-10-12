Arc Su Enerji A.Ş.’den geleceğe yatırım mesajı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin su ve enerji teknolojileri alanındaki öncü kuruluşlarından Arc Su Enerji A.Ş., kuruluşunun 20’nci yılını Adana’da düzenlenen özel bir geceyle kutladı. İş dünyası, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, şirketin 20 yıllık başarı hikayesi ve gelecek vizyonu paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, Arc Su Enerji’nin iki on yıla uzanan serüvenini “bir hayalin gerçeğe dönüşümü” olarak nitelendirdi. Canbay, “20 yıl önce küçük ama yürekli bir ekiple çıktığımız bu yolda yüzlerce projeye imza attık, 30’dan fazla ülkeye ulaştık. Bizim en büyük sermayemiz bilgi, teknoloji ve inançtır” dedi.

Sürdürülebilirlik raporu yayınlanacak

Canbay, konuşmasında iklim krizi ve su kaynaklarının azalmasına dikkat çekerek, sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalara imza attıklarını belirtti. Adana’daki merkez binanın uluslararası yeşil bina sertifikasına sahip olduğunu vurgulayan Canbay, bu ayın sonunda şirketin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayacaklarını açıkladı. Ayrıca, geceye özel olarak TEMA Vakfı aracılığıyla tüm konuklar adına fidanlar dikildiğini ve her yıl bin fidanlık yeni orman alanı oluşturma sözü verildiğini söyledi.

Çalışanlarının başarının temel unsuru olduğunu ifade eden Canbay, şirket personelinin yüzde 35’ini kadınların oluşturduğunu belirterek, “Bu oran, çeşitlilik ve eşitliğe verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir” dedi. Konuşmasını geleceğe dair bir mesajla tamamlayan Canbay, “Biz yalnızca bir teknoloji firması değiliz; biz, suyun geleceğini inşa eden, insanlığın yaşam kaynağına sahip çıkan bir vizyonun temsilcisiyiz. Nice 20 yıllara, el ele, daha güçlü adımlarla ulaşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca 5, 10, 15 ve 20 yılını şirkete adayan çalışanlara kıdem plaketleri takdim edildi. Ödüller, Alkan Canbay, Engin Canbay ve Ogün Canbay tarafından sunuldu.