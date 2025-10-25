Arçelik, 3. çeyrekte 2 milyar TL zarar açıkladı

  1. Ekonomim
Arçelik A.Ş. (ARCLK), 24 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, üçüncü çeyrekte 2 milyar TL net dönem zararı açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde 1,8 milyar TL, ikinci çeyreğinde 2,5 milyar TL zarar açıklayan Arçelik’in 2025 yılı dokuz aylık toplam net zararı 6,4 milyar TL’ye ulaştı.

Beklentilerin üzerinde zarar

Şirketin üçüncü çeyrekte 1,8 milyar TL zarar açıklaması bekleniyordu. Açıklanan 2 milyar TL’lik zarar, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Finansal göstergelerde düşüş

Arçelik’in üçüncü çeyrek bilançosuna göre, bir önceki çeyreğe kıyasla bazı temel finansal göstergelerde gerileme yaşandı. Şirketin net borcu yüzde 4 artışla 150,2 milyar TL’den 155,9 milyar TL’ye yükseldi. Toplam varlıklar yüzde 4 düşüşle 540,5 milyar TL’den 518,1 milyar TL’ye, özkaynaklar ise yüzde 8 azalışla 74,1 milyar TL’den 68,1 milyar TL’ye geriledi.

Arçelik’in üçüncü çeyrek performansı, yılın ilk dokuz ayında kârlılık yerine finansal baskıların ve maliyet artışlarının öne çıktığı bir tablo ortaya koydu.

