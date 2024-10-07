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Arçelik, Bangladeş'teki yeni fabrikasında üretime başladı

Arçelik AŞ, Bangladeş'teki yeni fabrikanın üretime başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Arçelik, Bangladeş'teki yeni fabrikasında üretime başladı
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Arçelik, Bangladeş'te 78 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrikanın üretime başladığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlata Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin geçmiş faaliyet raporlarında belirtilen yatırım süreci doğrultusunda, Bangladeş'in Dakka şehrinde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretileceği yeni fabrikası üretim sürecine başladı.

78 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen fabrikanın toplam alanının 135 bin metrekare, kapalı alanın da 77 bin metrekare olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, ilk olarak buzdolabı üretimiyle faaliyete geçen fabrikanın mevcut buzdolabı üretim kapasitesi yıllık 750 bin adet.

Çoğunlukla iç piyasaya satış yapacak olan fabrikanın, üretimde tam kapasite ile çalışması durumunda, 4 bin kişiye kadar istihdam sağlaması öngörülüyor.

 

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