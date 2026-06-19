Arçelik, Beko Europe'un tek sahibi oluyor

Arçelik A.Ş., bağlı ortaklığı Beko B.V. aracılığıyla Beko Europe B.V.'deki azınlık paylarının satın alınmasına yönelik önemli bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Beko B.V. ile Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında pay alım satım sözleşmesi imzalandı.

Anlaşma kapsamında Whirlpool EMEA Holdings LLC'nin Beko Europe sermayesinde sahip olduğu yüzde 25 pay, 71,45 milyon Euro bedelle Beko B.V. tarafından satın alınacak.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Beko Europe'un tamamı Arçelik'in dolaylı kontrolü altına geçmiş olacak.

Finansman özsermaye ile sağlanacak

Arçelik, satın alma işleminin finansmanı amacıyla yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Beko B.V.'ye 71,5 milyon Euro nakit özsermaye aktarılmasına karar verdi.

Şirket, işlemin sözleşmede yer alan kapanış şartlarının yerine getirilmesinin ardından haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.