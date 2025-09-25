Arçelik, 2024 Entegre Raporu ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Sürdürülebilirliği “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla iş stratejisinin merkezine konumlandıran Arçelik, 2024 yılına ilişkin 2024 Entegre Raporu’nu yayımladı. Raporda, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiği performansın yanı sıra, iklim kriziyle mücadelede attığı somut adımlar ve bilim temelli hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı. Carl Sagan’ın “Soluk Mavi Nokta” metaforundan ilham alınan rapor, gezegenin karşı karşıya olduğu geri dönülemez risklere dikkat çekerken, Arçelik’in bu kırılganlık karşısında üstlendiği liderlik rolünü de gözler önüne seriyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Arçelik olarak sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı yalnızca söylemlerle değil, somut adımlarla ortaya koyuyoruz. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz 332 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 60 bin GJ enerji tasarrufu sağladık; üretim tesislerimizin tümünde yeşil elektrik kullanım oranı %60,5 olarak gerçekleşti. 2024 yılında Ankara fabrikamızın da World Economic Forum’un (WEF) Global Lighthouse Network’üne dahil edilmesiyle toplamda üç üretim tesisimiz bu ağın bir parçası haline geldi. Kurulu yenilenebilir enerji kapasitemizi ise 90,2 MWp’ye çıkararak hem emisyonlarımızı hem de operasyonel maliyetlerimizi azaltmaya devam ediyoruz. Bilim temelli hedeflerle şekillenen net sıfır yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

"Üretimde su verimliliği projelerimizle 223,650 m³ su tasarrufu sağladık"

Hakan Bulgurlu sözlerine “Sürdürülebilirlik, emisyonları sıfırlamanın ötesinde, aynı zamanda daha dayanıklı, kapsayıcı ve döngüsel bir ekonomik model kurmayı gerektiriyor. 2024’te bu anlayışla yalnızca fabrikalarımızı dönüştürmekle kalmadık, aynı zamanda düşük karbonlu ürünlerimizin toplam ciro içindeki payını %71,5’e çıkardık. Üretimde su verimliliği projelerimizle 223,650 m³ su tasarrufu sağladık. Afrika’dan Asya’ya uzanan sosyal etki projelerimizle sürdürülebilirliği sınırlarımızın ötesine taşıyoruz” şeklinde devam etti.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan Arçelik’in sürdürülebilirlik hedefleri, 1,5 derecelik senaryosuyla tam uyumlu şekilde oluşturuldu. Şirket, 2022 baz yılına göre 2030’a kadar mutlak Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları ile ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 emisyonlarını %42 oranında, 2050 yılına kadar ise mutlak Kapsam 1-2 ve mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da %90 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Şirketin toplam karbon ayak izinin %99’u Kapsam 3 emisyonlardan kaynaklanıyor ve bunun yaklaşık %80’i ürünlerin kullanım aşamasında oluşuyor. Bu kapsamda Arçelik, iklim eylemini yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlamıyor; ürün tasarımından tedarik zincirine kadar genişletiyor.

Döngüsel ekonomi yaklaşımını iş modellerine entegre eden Arçelik, 2024 yılında dünya genelindeki yenileme ağı aracılığıyla 114.468 ürünün ömrünü uzatarak elektronik atık oluşumunu önlemeye katkı sağladı. Ürün yenileme çalışmaları, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinde temel bir dönüm noktası olarak konumlanıyor.

Şirketin Eskişehir, Ulmi ve Ankara’daki işletmeleri; yeşil elektrik kullanımı, gelişmiş su arıtma sistemleri ve kaynak verimliliği esasına dayalı üretim süreçleriyle sektörün dönüşümüne öncülük ediyor. Yeni pazarlarda da çevresel dayanıklılık odağını sürdüren Arçelik, Mısır’daki üretim tesisini sıfır atık ve döngüsel tasarım yaklaşımıyla inşa ederken, Bangladeş’te 4 metre yüksekliğindeki su taşkını bariyerleriyle gelecekteki iklim risklerine karşı dayanıklı altyapılar oluşturdu.

Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (IIRC), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) çerçeveleri doğrultusunda hazırlanan 2024 Entegre Raporu, aynı zamanda çifte önemlilik analizi (double materiality assessment) yaklaşımını da içeriyor. Bu analiz, sürdürülebilirlik konularının hem Arçelik’in faaliyetlerine etkisini hem de Arçelik’in topluma ve çevreye olan etkisini değerlendirerek, iç ve dış paydaşların içgörüleriyle harmanlıyor ve somut aksiyonlara temel oluşturuyor.

Bununla birlikte Arçelik, 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak yayımladığı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nda, iklim ve sürdürülebilirlik kaynaklı risk ve fırsatların finansal performans üzerindeki etkilerine dair kapsamlı açıklamalara yer verdi. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan bu rapor, söz konusu risk ve fırsatların Arçelik’in stratejisine, yönetişim yapısına, risk yönetimi süreçlerine ve belirlenen hedeflerine yansımalarını paydaşlarla açık biçimde paylaşmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlikte sektör başarı ve ödülleri

Şirket, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (S&P CSA) kapsamında DHP Dayanıklı Ev Aletleri Sektörü'nde değerlendirilen 78 şirket arasında 87/100 puanla sektörde üst üste 6'ncı kez en yüksek puanı elde etti. Ayrıca Şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 8'inci kez üst üste yer aldı.

2024 yılında Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı kapsamında A, Su Güvenliği Programı kapsamındaysa yine A skoru alan Şirketimiz, CDP'nin 2024 Global A Listesi'nde yer aldı.

Şirket, TIME Dergisi ve Statista tarafından açıklanan ve değerlendirilen 5.700 şirketten 500’ünün yer aldığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde 81,53 puanla 17. sırada yer aldı ve “Perakende, Toptan ve Tüketici Ürünleri” kategorisinde birinci sıraya yerleşti. Şirket, bu listeye Türkiye’den giren iki şirketten biri olurken, aynı zamanda bu iki şirket arasında en yüksek sırada yer aldı.

Şirket, dünyanın ilk sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders’ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği “2025 Top Impact Companies” listesinde 1’inci sırada yer aldı.

Şirket, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından hazırlanan Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirketi listesinde 2025 yılında art arda 5. kez yer alarak dünya genelinde 68. sırada konumlandı.

Şirket, 2024 yılında 11’incisi düzenlenen Türkiye Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde 2 kategoride ödül kazandı. 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorisinde 6’ncı kez üst üste layık görüldüğü ödülü bu sene Onur Ödülü olarak alan şirket, Arçelik Neo Otonom Çamaşır Makinesiyle Sürdürülebilir Ürün İnovasyonu ödülünü aldı.

Arçelik’in 2024 yılı sürdürülebilirlik performansına ilişkin öne çıkan bazı veriler şöyle:

332 enerji verimliliği projesi ile 59.901 GJ enerji tasarrufu sağlandı ve 5.800 ton CO₂e emisyonu önlendi.

Üretim süreçlerinde yeşil elektrik oranı %60,5’olurken kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 90,2 MWp’e ulaştı.

Üç üretim tesisi (Ulmi, Eskişehir ve Ankara), World Economic Forum’un Global Lighthouse Network’üne dahil edildi.

Üretimde su verimliliği ve yağmur suyu toplama projeleriyle 223.650 m³ su geri kazanıldı. Atık geri kazanım oranı %98,5 olarak gerçekleşti.

Dijital dönüşüm projeleriyle 517,8 milyon TL tasarruf sağlandı.

700’den fazla ar-ge projesi yürütüldü; Horizon Europe kapsamında 22 proje desteklendi. Horizon Europe projeleriyle 3,77 milyon Euro tutarında fon sağlandı.

Ciroda düşük karbonlu ürünlerin payı %71,5’e, enerji verimli ürünlerin payı %61,9’a ulaştı.

Water.org iş birliğiyle Kenya’da 10.236 kişinin güvenli su ve sanitasyon çözümlerine erişimi sağlandı.

Dijital Kanatlar projesi kapsamında 34.819 kız öğrenciye STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi verildi. 500 Kadın Teknisyen projesi ile ise 734 kadın teknisyene ulaşıldı.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Beko Gönüllüleri 2024 boyunca yardım çalışmalarına kesintisiz şekilde devam etti. Türkiye genelinde 717 çalışan gönüllü oldu; 78 gönüllü aktif olarak sahada görev aldı. Koç Holding tarafından Hatay (Antakya ve İskenderun), Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da kurulan toplam 5.500 konteynerlik “Umut Kentler”, yaklaşık 20.000 kişiye barınma imkânı sağladı. Hatay ve Malatya’da açılan iki yeni müşteri iletişim merkeziyle, bölge halkına istihdam imkânı sunularak iyileşme sürecine katkı sağlandı.