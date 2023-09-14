Arçelik eurobond ihracı için bankaları yetkilendirdi

Arçelik, planladığı eurobond ihracı için JP Morgan, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC Bank'ı yetkilendirdi.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda, şirket yöneticilerinin katılımı ile bu akşamdan itibaren yatırımcı toplantılarının düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, ihraca ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşullarının, toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği kaydedildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketin yurtdışında 500 milyon dolara kadar tahvil ihracına Temmuz'da onay vermişti.