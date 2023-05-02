Arçelik, Hatay'da kurduğu çağrı merkezi ile bölgede istihdamı destekleyecek

Depremden etkilenen illere, arama-kurtarma çalışmaları, yardım malzemeleri temini, hijyen ve yemek tırlarıyla destek veren Arçelik, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kente iş imkanı yaratılması amacıyla Arçelik, Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle belediyeye ait alanda çağrı merkezi kurdu. Bu merkez, Arçelik'in Çayırova'dan sonra doğrudan istihdam sağlayarak müşterilerine hizmet verdiği ilk çağrı merkezi olacak. İşe alımlarda kadınlara öncelik sağlanan merkezde, halihazırda çalışanların yüzde 90'ını da kadınlar oluşturuyor.

"Desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, depremden etkilenen vatandaşlara yaşadıkları illerde yeni iş imkanları sağlanmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Hatay'da kurdukları çağrı merkezinde tamamı çadır kentlerde yaşamını sürdüren 50 vatandaşın istihdam edileceğini kaydeden Dinçer, bölgede geleceğe dair umutları yeşertmek ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak için barınma, eğitim, hijyen ve gıda gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra iş imkanları sunulması gerektiğini bildirdi.

Dinçer, Arçelik'in bölgedeki en güncel ihtiyaçları belirleyerek kapsamlı yardım çalışmalarını sürdürdüğünü aktarırken, sıcak yemek ve hijyen tırlarının yanı sıra kişisel hijyen ihtiyacını karşılamak üzere konteyner duş hizmetine de başladıklarını anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanına uzanan bayi ve servis ağları sayesinde deprem felaketinin hemen ardından hızla organize olarak, acil ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtiklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti: "Bugüne kadar çadır, gıda, battaniye, kıyafet, ısıtıcı, çamaşır makinesi tamburları kullanarak hazırladığımız sobalar, solar panel ve jeneratörlerden oluşan 830 binden fazla yardımı bölgeye ulaştırdık. Vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından olan sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere 3 ilde yemek tırlarımız hizmet vermeye devam ediyor. 6 kentimizde de çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti veren tırlarımızla çadır kentlerde hijyen ihtiyacını karşılıyoruz. Çok yakında Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da konteyner duş ve tuvaletlerin kurulumunu da tamamlayacağız. Ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere 100 adet vagonu da bölgeye gönderiyoruz. Bölgede en güncel ihtiyaçları belirleyerek desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Arçelik hijyen tırları 13 lokasyonda hizmet veriyor

Öte yandan Arçelik hijyen tırları Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'da toplam 13 lokasyonda hizmet veriyor.

Arçelik, deprem bölgesinde Koç Holding koordinasyonunda hayata geçirilen yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerin inşasına da diğer topluluk şirketleri ile birlikte destek sunuyor.

Konteyner kentlerde, sosyal imkanların yanı sıra, çocukların eğitimi ve kent sakinlerinin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak gelişim programları gibi uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.