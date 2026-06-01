Arçelik İzmir'de yeni nesil 7 mağaza açtı

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, 70 yılı aşkın süredir "Teknolojiyle Hayatın Kalbinde" yer alan Arçelik, tüketici deneyimini en üst düzeye çıkarma hedefiyle ve güçlü bayi ağıyla Türkiye’nin dört bir yanında büyümeye devam ediyor.

Arçelik, İzmir'de gerçekleştirdiği yeni mağaza yatırımlarıyla hem tüketicilerine daha yakın olmayı hem de modern mağazacılık anlayışını daha fazla noktaya taşımayı hedefliyor.

Modern mağazacılık anlayışıyla tasarlanan mağazalar, dijital ekranlarla desteklenen deneyim alanları, ürünlerin birebir keşfedilebildiği etkileşim noktaları ve çocuk oyun alanlarıyla tüketicilere konforlu ve deneyim odaklı bir alışveriş ortamı sunuyor.

Arçelik, İzmir’de yeni açılan mağazalarla birlikte toplam 93 satış noktasına ulaşırken, yıl sonuna kadar yeni mağaza açılışları ve mağaza yenileme yatırımlarıyla perakende ağını güçlendirmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziemir, Karabağlar Yeşillik Caddesi, Bozyaka, Göztepe, Buca Evka-1, Buca Kozağaç Meydanı ve Karşıyaka Girne Bulvarı’nda hizmete giren 7 mağazanın açılışına Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, Arçelik Tüketici Hizmetleri Kıdemli Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş, Arçelik İzmir Şube Bölge Satış Direktörü Yunus Bulut, Arçelik yöneticileri, bölge bayileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Türkiye ve tüketiciler için artı değer yaratma hedefiyle yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Arçelik'in bayilerle birlikte büyüyen bir marka olduğunu aktaran Kural, şunları kaydetti:

"Güçlü bayi ağımızı Arçelik’in en önemli değerlerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü bağın arkasında, markamızı sahiplenen ve tüketicilerimize en iyi deneyimi sunan bayilerimiz yer alıyor. Biz mağazalarımızı yalnızca ürün satılan noktalar olarak değil, tüketicilerimizin teknolojiyi deneyimleyebilecekleri, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri güvenle keşfedebilecekleri özel etkileşim alanları olarak tasarlıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazalarımızla İzmir’deki varlığımızı daha da güçlendirirken, tüketicilerimize daha yakın olmayı ve hizmet kalitemizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Yeni nesil mağazacılık yaklaşımımız doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."