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Arçelik, Polonya'daki bazı üretim tesislerini kapatıyor 

Arçelik, Polonya’daki bazı tesislerde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulması ve bu tesislerin kapatılması kararı aldı.

Haber Merkezi
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Arçelik, Polonya'daki bazı üretim tesislerini kapatıyor 
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Arçelik, Polonya Lodz'daki çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve bu tesislerin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Arçelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan analizler sonucunda, üretim tesislerinden Polonya Lodz'da bulunan çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ve plastik yan sanayi işletmesi ile Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve söz konusu üretim tesislerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 2025'in ilk yarısına kadar üretim faaliyetlerinin sona ermesi hedeflenmektedir. " denildi.

İşletmelerin kapasite kullanımlarının, şirketin sahipliğinde olan diğer işletmelere kaydırılmasının planlandığı ve söz konusu tesis kapanışlarının konsolide seviyede ciro kaybına neden olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderlerin ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolardan takip edilebileceği belirtildi.

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