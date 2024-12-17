Arçelik, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 6. kez zirvede

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında dönüşüme öncülük etmeye devam ediyor. Şirket, 22 Kasım 2024 itibarıyla, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda 45şirket arasında 89 puan ile DHP Dayanıklı Ev Aletleri Sektöründe en yüksekskoru alarak altıncı kez bu başarıyı elde etti.S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki performansını ölçüyor.Arçelik, ayrıca Dow Jones Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde 8. kez üst üste yer alıyor.

“Gezegenimiz, toplumumuz ve işimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru kararlı adımlarla yol alıyoruz"

Değerlendirme sonuçları hakkında konuşan CEO Hakan Bulgurlu, “Gezegenimiz, toplumumuz ve işimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru kararlı adımlarla yol alıyoruz. Küresel olarak zorlu koşulların hâkim olduğu bu dönemde sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı devam ettirerek S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde bir kez daha zirvede yer almamız, bu başarıyı bizler için daha da anlamlı kılıyor” dedi.

İklim kriziyle mücadele için karbonsuzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu belirten Hakan Bulgurlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Net sıfır hedefimiz doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak için şirketleri somut hedeflere teşvik eden Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne(ScienceBasedTargetsinitiative, SBTi) verdiğimiz taahhüdümüz sürüyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlı tutma senaryosu uyarınca şirketimizin belirlediği yeni hedefler ve net sıfır taahhüdü Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. 2050 yılında net sıfır emisyonlu şirket olma hedefimiz kapsamında, 2030 yılına kadar 2022 baz yılına göre mutlak Kapsam 1-2 emisyonlarını %42 ve aynı zaman dilimi için ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da %42; 2050 yılına kadar ise mutlak Kapsam 1-2 ve ayrıca mutlak Kapsam 3 emisyonlarını %90 oranında azaltmayı taahhüt ettik.”

Arçelik,sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte çok sayıda projeye imza atarak çeşitli endekslerin üst sıralarında yer alıyor. Şirket, 2023 yılı sonu itibarıyla, 2015 baz yılına kıyasla üretim süreçlerinde ürün başına enerji tüketimini %25,7 oranında azalttı. 2023 yılında hayata geçirdiği 373 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 95.680 GJ enerji tasarrufu sağlayarak, bu sayede 6.983 ton CO2e emisyon salımını önledi. 2023 yılı sonu itibarıyla üretim operasyonlarındaki yeşil elektrik kullanım oranı %64’e ulaşan Arçelik, 2030 yılına kadar bu oranı %100’e çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda, tedarikçilerinin de %100 yeşil elektrik kullanımına teşvik ederek net sıfır bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.