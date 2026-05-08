Arçelik, yapay zeka destekli Diamond serisini tanıttı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Arçelik üst yönetimi Ankara’da 1993 yılında kurulan ve şimdi yapay zeka destekli üretim yapan bulaşık makinesi fabrikasını basın mensuplarına gezdirerek yeni nesil üretim teknolojileri hakkında bilgilendirme yaptılar. 4.69 saniyede 1 bulaşık makinesi üreten fabrikanın 4.62 milyon üretim kapasitesine sahip bulunduğunun altını çizen Arçelik CEO’su Can Dinçer, 54 ülkeye ihracat yapılan tesisin tek başına dünya üretiminin yüzde 10’unu karşıladığı bilgisini verdi.

Etkinliğe Arçelik CEO’su Can Dinçer, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

WEF’in Global Lighthouse Network ağına dahil edildi

Can Dinçer, 2024 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun dünya genelinde ileri teknoloji uygulamaları ile ölçülebilir etkiler yaratan fabrikaları listelediği Global Lighthouse Network ağına dahil edildiklerini bildirdi.

Arçelik’in yapay zeka destekli yeni Diamond serisi makinelerini tanıtan Dinçer, enerji verimliliği, akıllı bağlantı çözümleri ve kullanıcı odaklı özellikleriyle öne çıkan yeni serinin, değişen tüketici beklentilerine yanıt verdiğini söyledi.

Avrupa’nın en büyük bulaşık makinesi işletmesinin inovasyon anlayışının en güncel örnekleri arasında yer aldığını vurgulayan Dinçer, “Arçelik olarak 13 ülkede 38 üretim tesisimizle faaliyet gösteriyor, üretim gücümüzü ileri teknoloji odağında sürekli geliştiriyoruz. Türkiye ise bu yapının en stratejik üretim üslerinden biri” dedi.

Romanya Ulmi Çamaşır Makinesi İşletmesinin 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından ‘Lighthouse’, 2022 yılında ise ‘Sustainability Lighthouse’ seçildiğini kaydeden Dinçer, Eskişehir’in 2021, Ankaratesisinin ise 2024’te Lighthouse ağına dahil edildiğini anlattı.

Tesiste üretimin yüzde 90’ın üzerinde otomasyon ile gerçekleştirildiğini söyleyen Can Dinçer, 109 bin m2 alanda 171 robotun aktif olarak üretim süreçlerine katkı sağladığını bildirdi.

Tesiste kurulu GES ile yıllık 1.500 MWh’nin üzerinde yeşil elektrik ürettiklerini belirten Dinçer, bunun 410 evin yıllık tüketimine denk geldiğini vurguladı.

Kural: Enerji verimliliği çözümleri talep ediliyor

Kullanacağı programı yapay zeka teknolojisiyle otomatik olarak belirleyen makinelerin bu alanda bir devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, tüketicilerin enerji verimliliği çözümleri talep ettiğini bildirdi.

Türkiye’de kullanıcıların haftada ortalama 5 kez makine çalıştırdığı bilgisini veren Kural, yeni seri ürünlerde de bu istatistiği dikkate aldıklarını kaydetti.

Arçelik’in yeni ürünleri enerji ve su tüketiminde yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlarken, temizlik süresini de yüzde 50’ye kadar kısaltıyor.

“Mart’ta düzelme başladı, taksit sayısı satışları artırır”

Öte yandan Arçelik üst düzey yöneticileri beyaz eşya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundular. Mart verilerinin sektörde düzelmenin başladığını gösterdiğini kaydeden yöneticiler, bu süreçte alım gücünün de çok etkili olduğunu kaydettiler. Satın alma gücü düşen ülkelerde taksit sayısındaki artışın satışlarda kaldıraç etkisi yaratabileceğini dile getiren yöneticiler, taksit sayısı yanı sıra faizin de satın alma davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olduğunun altını çizdiler.