Arçelik’in Back2Life Eserleri Eskişehir Sanat Sokağı’nda

Daha yaşanabilir bir gelecek için üretimden tasarıma her aşamada dönüşümü önceliklendiren Arçelik, Eskişehir’de kurduğu Back2Life Sanat Atölyesi’nde endüstriyel atıkları sanata dönüştürüyor. Bu atölyede, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve çeşitli sanatçıların katkılarıyla hazırlanan eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentin kültür ve sanatla buluşma noktası Sanat Sokağı’na taşındı. Sergide, endüstriyel atıkların dönüşümünden doğan sanat eserleri, sürdürülebilirlik ve estetik arasındaki bağı yeniden tanımlıyor. Tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Sanat Sokağı’nda açılan sergideki, Back2Life atölyesi eserleri, endüstriyel atıkların yalnızca yeniden kullanım değil, sanat aracılığıyla yeni bir anlam ve estetik değer kazanabileceğini gözler önüne seriyor.

"Dönüşüm sadece fiziksel değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuktur"

Sergi açılışında konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi sadece altyapısıyla değil; kültürüyle, sanatıyla ve çevresel duyarlılığıyla da büyütmeye kararlıyız. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, kısa sürede kentimizin ruhuna dokunan birer yaşam alanı haline geldi. Bugün ise burada, çok değerli bir iş birliğinin ürünü olan Back2Life Sanat Atölyesi'nin eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Arçelik’in sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kurduğu bu atölyede, endüstriyel atıklar yeniden hayat buluyor; sanatla bütünleşiyor ve yeni bir estetik değer kazanıyor. Bu sergi bize bir kez daha gösteriyor ki; dönüşüm sadece fiziksel değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuktur. Kullanılmış, atılmış, gözden çıkarılmış malzemelerin bir sanat eserine dönüşmesi; hem çevresel farkındalığımızı artırıyor hem de bizlere umut veriyor. Sanatın, insanı ve doğayı buluşturan evrensel bir dili olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sanatın her alanını desteklemeye, genç sanatçılara alan açmaya, toplumsal fayda üreten projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Back2Life Atölyesi'nde emek veren tüm sanatçılara, bu projeye öncülük eden Arçelik ailesine ve sergimizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise yaptığı açıklamada, “Koç Topluluğu olarak ‘Geleceğe Birlikte’ sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çevre ve topluma fayda sağlamak için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla topluluğumuzun dayanıklı tüketim sektöründeki öncü markası Arçelik’te, döngüsel iş modellerini hayata geçiriyor, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırıyor ve çevresel etkilerimizi azaltmak amacıyla projeler yürütüyoruz. Endüstriyel atıkları yalnızca geri dönüştürmekle kalmıyor, onları sanata dönüştürerek değişimin ilham verici bir yolculuğa dönüşebileceğini gösteriyoruz. Bu kapsamda Eskişehir, bizim için yalnızca önemli bir üretim üssü değil, aynı zamanda dönüşüm ve yenilik vizyonumuzun kalbinde yer alan bir merkez. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Sanayi 4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerini belirlediği ‘Global Lighthouse Network’e seçilen ileri teknoloji üretim tesislerimizden biri Eskişehir’de bulunuyor. Sektörde bir ilk olan Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE) Geri Dönüşüm Tesisimiz de yine bu şehirde. Sürdürülebilirlik yaklaşımımıza uygun olarak Eskişehir’de kurduğumuz Back2Life Atölyesi’nde ise sanatçıların ve tasarımcıların ellerinde endüstriyel atıklar sanatla buluşuyor; yeniden hayat buluyor. Bu atölyede üretilen eserlerden oluşan sergimizi sanatsal ve estetik kimliğiyle öne çıkan, sanatı gündelik hayatın bir parçası haline getiren Eskişehir’de hayata geçirmek bizim için ayrı bir öneme sahip. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu vizyonu toplumla buluşturmamızda önemli bir rol oynuyor. Bu sergi, dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk değil; aynı zamanda sanatsal bir ifade ve toplumsal değer olduğunu ortaya koyuyor. Kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatla bütünleştiren bu özel mekânda Eskişehirlilerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle değerli katkılarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Back2Life Atölyesi’nde tasarlanan sanat eserleri, Eskişehir’in kültür ve sanatla iç içe yaşamına yeni bir soluk katıyor. Kentin doğal akışı içinde sanatla buluşan bu özel sergi, sürdürülebilir bir geleceğe dair farkındalığı estetik bir deneyime dönüştürüyor. Tüm Eskişehirliler, Sanat Sokağı’nda dönüşümün sanata, atığın değere dönüştüğü bu ilham verici sergiyi keşfetmeye davet ediliyor.