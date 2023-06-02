Arçelik’te geri dönüştürülmüş malzeme oranı yüzde 40'a çıkacak

Merve YİĞİTCAN - ESKİŞEHİR

Arçelik’in Eskişehir’deki atık elektrik ve elektronik eşya (AEEE) geri dönüşüm tesisi ile aynı alanda yer alan ve tamamen geri dönüştürülen ürünlerden inşa edilen Back2Life Atölyesi’nin tanıtımı için bir basın toplantısı düzenlendi. Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında Heykeltraş Seçkin Pirim de basın mensuplarına eşlik etti.

231 bin ton karbondioksit salımı azaltıldı

Türkiye’de hem üretim hem geri dönüşüm tesisi bulunan ilk ve tek sanayi şirketinin Arçelik olduğunu aktaran Avcı, Arçelik’in 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğine hatırlattı. Yanı sıra şu anda markanın bir ürününde kullanılan geri dönüşümden malzeme oranının yüzde 20-30 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Avcı, bu oranın 2030’da yüzde 40'a çıkacağını dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, Arçelik’in şu anda Eskişehir ve Bolu’da olmak üzere 2 adet AEEE geri dönüşüm tesisi bulunuyor. Eskişehir’deki tesiste sadece buzdolabı ve soğutucu ürünlerin geri dönüşümü yapılıyor. 2014’ten bu yana 620 bin adet buzdolabı ve soğutucunun geri dönüştürülmesiyle 469 GWh enerji tasarrufu sağlanmış durumda, bu da 162 bin hanenin ise yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Aynı zamanda bugüne kadar geri dönüştürülen atık ürünlerle, yaklaşık 231 bin ton karbondioksit salımı da azaltılmış.

Back2Life atölyesi ile farkındalık yaratacak

Arçelik’in sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Eskişehir’de özel bir projeye imza atıldığını anlatan Avcı, “Arçelik olarak -Dünya’ya Saygılı, Dünya’da Saygın- vizyonumuzla Eskişehir’de üretim kampüsümüzün içerisinde bir atölye hayata geçirdik. Bu atölyede kullanılan tüm malzemeler ‘yenide kullanılan’ ürünler, geri dönüşüm tesislerimizden elde edilen ya da farklı fabrikalarda daha öne kullanılmış ürünler. Eskişehir aynı zamanda kültür ve sanat bakımından önemli bir çekim noktası.

Burada farklı katılımcılara yapılacak çalışmalarla geri dönüşümün hikayesini, sanatın duyguları tetikleyen gücüyle anlatarak, farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Hayalimiz, Back2Life’ın çalışmalarının Eskişehir’den diğer şehirlere de ve hatta belki uluslararası da yayılarak bu alanda örnek bir sanat merkezi haline gelmesi” ifadelerini kullandı.

Back2Life’ın Arçelik’in sürdürülebilirliği tasarımın merkezine koyma anlayışının sonucu olduğuna işaret eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece ürünlerimizi geri dönüştürmüyoruz, geri dönüştürülmüş malzemeleri de ürünlerimizde kullanarak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüştürülmüş pet şişe ve balık ağları gibi malzemeleri ürünlerimizde kullanıyoruz. Örneğin 2017’den 2021 sonuna kadar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri ile klimalarda 114,1 milyon geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı.”